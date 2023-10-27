Дивовижне відкриття: канадські вулканічні породи підтвердили витік гелію з ядра Землі

Вчені зробили новаторське відкриття на канадському острові Баффін, виявивши у вулканічних породах приголомшливу кількість незвичайної форми гелію, відомої як гелій-3. Це відкриття пропонує переконливі докази того, що цей невловимий благородний газ постійно просочувався з ядра Землі протягом тисяч років. Примітно, що дослідницька група також виявила присутність гелію-4 в тих самих зразках породи.

Гелій-3 і гелій-4 — це два ізотопи елемента гелію, які відрізняються кількістю нейтронів у своїх атомних ядрах. У той час як гелій-4 відносно поширений на Землі і широко використовується в різних цілях, гелій-3 зустрічається виключно рідко, і становить лише мізерну частку земних резервуарів гелію.

Ці надзвичайні відкриття кидають виклик попереднім теоріям про те, як гелій-3 утворюється та поширюється на нашій планеті. Вчені довгий час вважали, що Сонце є основним джерелом гелію-3 на Землі, і вважалося, що його не вистачає в ядрі планети. Однак виявлення значної кількості гелію-3 у вулканічних породах острова Баффін свідчить про альтернативний процес.

Вивчаючи унікальний ізотопний склад гелію в цих стародавніх породах, вчені можуть отримати цінну інформацію про динаміку ядра Землі та його потенційний вплив на геологічні процеси. Поступовий витік гелію-3 з ядра не тільки підкреслює складність внутрішньої структури нашої планети, але також відкриває дослідникам цінне вікно для розуміння фундаментальних сил, які формували нашу планету протягом тисячоліть.

Питання та відповіді:

З: Що таке гелій-3?

Відповідь: Гелій-3 — це рідкісний нерадіоактивний ізотоп гелію з двома протонами й одним нейтроном у атомному ядрі.

З: Що таке гелій-4?

A: Гелій-4 є найбільш поширеним і стабільним ізотопом гелію, що складається з двох протонів і двох нейтронів у своєму атомному ядрі.

З: Чому відкриття гелію-3 у вулканічних породах є важливим?

Відповідь: Наявність гелію-3 у вулканічних породах підтверджує гіпотезу про те, що цей рідкісний елемент витікає з ядра Землі, що кидає виклик попереднім теоріям про його поширення та походження на нашій планеті.

З: Що може виявити дослідження гелію-3 у вулканічних породах?

Відповідь: Вивчення ізотопного складу гелію у вулканічних породах може дати вирішальне розуміння динаміки ядра Землі та його впливу на геологічні процеси. Це допомагає вченим краще зрозуміти сили, які з часом сформували нашу планету.