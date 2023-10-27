Нові відкриття проливають світло на ядро ​​Землі: витік гелію та формування планет

Нещодавнє дослідження виявило дивовижні нові відомості про склад ядра Землі та процес формування планет. Вчені виявили значну кількість рідкісної форми гелію, відомої як гелій-3, у вулканічних породах на канадському острові Баффін. Це відкриття підтверджує теорію про витік гелію з ядра Землі, процес, який відбувався мільйони років.

На відміну від гелію-4, який зазвичай зустрічається на Землі, гелій-3 більш поширений у космосі. Ось чому вчені були вражені, виявивши в скелях на острові Баффінова кількість гелію-3 більшу, ніж повідомлялося раніше. Дослідницька група під керівництвом Форреста Хортона з Океанографічного інституту Вудс-Хол опублікувала свої висновки в журналі Nature.

Виявлення елементів, які витікають із ядра Землі, дає цінну інформацію про формування та еволюцію планети. Це нещодавнє відкриття підкріплює існуючу гіпотезу, згідно з якою наша планета виникла в сонячній туманності, хмарі газу та пилу, яка зруйнувалася через вибух наднової поблизу. Вважається, що ця сонячна туманність містила гелій-3, який згодом увійшов до складу Землі.

Щоб провести своє дослідження, Хортон і його колеги вирушили до віддалених і захоплюючих ландшафтів Баффінова острова в 2018 році. Їхньою метою було вивчити лаву, яка вивергалася мільйони років тому, коли Гренландія та Північна Америка розділилися, утворюючи нове морське дно. Досліджуючи ці породи, команда прагнула отримати глибше розуміння вмісту ядра та мантії Землі.

Вимірювання, проведені дослідниками на острові Баффін, виявили несподівано високі рівні гелію-3 і гелію-4 порівняно з попередніми дослідженнями. Цікаво, що вимірювання різняться серед зібраних зразків. Гортон описав досвід вивчення порід як відкриття наукових скарбів, оскільки вони були багаті яскраво-зеленим олівіном, також відомим як перидот.

Важливість цього відкриття полягає в співвідношенні гелію-3 до гелію-4. Хоча на кожен мільйон атомів гелію-3 припадає лише приблизно один атом гелію-4, дослідницька група виміряла приблизно 10 мільйонів атомів гелію-3 на грам кристалів олівіну. Це свідчить про те, що гази, успадковані від сонячної туманності під час формування Сонячної системи, краще збереглися на Землі, ніж вважалося раніше.

Загалом це дослідження проливає нове світло на витік гелію з ядра Землі та пропонує цінну інформацію про історію та формування нашої планети. Дослідження підкреслює важливість дослідження віддалених місць, таких як Баффінова острів, щоб розкрити таємниці, приховані в глибинах Землі.

Часті питання (FAQ)

Що таке гелій-3?

Гелій-3 є рідкісною версією гелію, елемента, широко відомого за його використання в повітряних кулях. На відміну від гелію-4, якого багато на Землі, гелій-3 частіше зустрічається в космосі.

Як гелій-3 опинився в скелях на острові Баффін?

Наявність гелію-3 в скелях на острові Баффін можна простежити до формування нашої Сонячної системи. Вважається, що гелій-3 походить із сонячної туманності, хмари газу та пилу, яка зруйнувалась і утворила планети, включаючи Землю.

Що це відкриття говорить про ядро ​​Землі?

Виявлення витоку гелію-3 з ядра Землі дає цінну інформацію про формування та еволюцію нашої планети. Це підтверджує гіпотезу про те, що ядро ​​Землі містить гази, успадковані від сонячної туманності, проливаючи світло на процеси, які формували нашу планету протягом мільйонів років.

Чому Баффін острів важливий для цього дослідження?

Острів Баффін, розташований на канадській території Нунавут, пропонує унікальні геологічні особливості та потоки лави, які дають цінну інформацію про склад Землі. Віддалена та незаймана природа острова дозволяє вченим вивчати гірські породи та мінерали, які залишилися відносно недоторканими, що дає змогу відкривати нові відомості про історію нашої планети.