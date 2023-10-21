Згорілі корпуси ракет і супутники залишають сліди металевих частинок в атмосфері Землі

Нещодавнє дослідження виявило, що атмосфера Землі містить розсіяні частинки металу від згорілих корпусів ракет і супутників, проблема, яка лише погіршуватиметься зі збільшенням кількості комерційних космічних запусків і супутникових угруповань. Зростання кількості супутників на орбіті, зокрема завдяки приватним компаніям, таким як SpaceX, які будують великі угруповання супутників зв’язку, призвело до значного накопичення крихітних шматочків металу в атмосфері.

Провідний автор дослідження, Деніел Мерфі з Лабораторії хімічних наук Національного управління океанічних і атмосферних досліджень, наголошує на необхідності розуміння потенційних наслідків цих металевих частинок для навколишнього середовища та здоров’я людини, оскільки галузь космічних польотів швидко розширюється. Хоча наразі немає доказів прямого впливу на людину, занепокоєння полягає в потенційному впливі на атмосферу Землі, особливо в стратосфері.

Одна з тривог полягає в тому, чи присутність металів у стратосфері змінює її властивості та потенційно впливає на озоновий шар та інші процеси. Дослідники виявили в атмосфері такі метали, як ніобій, мідь, літій і алюміній, які, швидше за все, походять із спалених залишків ракет і супутників. Це відкриття було зроблено за допомогою спеціально обладнаного дослідницького літака NASA зі спектрометром, який аналізував елементи атмосфери.

Більшість металів знаходяться над полярними регіонами Землі, хоча сліди були виявлені ближче до екватора. У дослідженні зазначається, що хоча метеори також можуть відкладати метали в атмосфері, різниця в масах між ракетами та супутниками порівняно з метеорами є значною. Сотні тонн металів вивільняються в результаті розпаду ракет і супутників, тоді як метеори виділяють лише мікрограми.

Потенційний вплив цих металевих частинок на екосистему Землі досі незрозумілий. Однак дослідження підкреслює відсутність попередніх досліджень у цій галузі, наголошуючи на важливості вивчення довгострокових ефектів і можливих глобальних наслідків. Вкрай важливо вирішити цю проблему швидше, ніж пізно, щоб зрозуміти наслідки швидкого зростання індустрії космічних польотів для навколишнього середовища та планети в цілому.

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