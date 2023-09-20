Підготовка до землетрусів: що потрібно знати

Основна інформація:

Землетруси можуть статися несподівано та спричинити значні збитки та загибель людей. Незважаючи на те, що деякі райони Сполучених Штатів мають вищий ризик землетрусів, усім важливо бути готовими. У цій статті наведено огляд готовності до землетрусу та важливі кроки, які необхідно вжити для мінімізації впливу землетрусу.

Землетруси можуть статися будь-де, і деякі райони Сполучених Штатів, зокрема Аляска, Каліфорнія, Гаваї, Орегон, Пуерто-Ріко, Вашингтон і долина річки Міссісіпі, вважаються регіонами підвищеного ризику. Однак для людей у ​​всіх регіонах надзвичайно важливо бути готовими до можливості землетрусу.

Одним із перших кроків підготовки до землетрусу є створення плану на випадок надзвичайних ситуацій. Це включає визначення безпечних місць у вашому домі чи на робочому місці, де ви можете сховатися під час землетрусу. Навчіть себе та свою сім’ю щодо дій під час землетрусу, наприклад «Кинь, укрийся та тримайся», тобто впасти на землю, знайти укриття під міцним предметом меблів і триматися, поки тремтіння не припиниться.

Також важливо мати під рукою аварійний набір. Цей набір має включати такі необхідні речі, як вода, нешвидкопсувні продукти, аптечку, ліхтарики, батарейки та радіоприймач з батарейним живленням. Крім того, закріпіть важкі меблі та предмети, які потенційно можуть впасти та спричинити травми під час землетрусу.

Регулярно перевіряйте свій будинок на наявність уразливих структурних елементів, які можуть бути небезпечними під час землетрусу, наприклад тріщин у стінах або фундаменті. Зверніться за професійною порадою, якщо ви підозрюєте будь-які структурні проблеми.

Нарешті, будьте в курсі землетрусів у вашому регіоні. Використовуйте такі ресурси, як місцеві новини, веб-сайти моніторингу землетрусів і мобільні програми, щоб отримувати оновлення та сповіщення. Ознайомтеся з маршрутами евакуації та надзвичайними притулками у вашому населеному пункті.

Підсумовуючи, готовність до землетрусу є надзвичайно важливою незалежно від того, де ви живете. Створивши план на випадок надзвичайних ситуацій, зібравши аварійний комплект, убезпечивши своє оточення та залишаючись поінформованим, ви можете мінімізувати вплив землетрусу та захистити себе та своїх близьких.

Визначення:

– Землетрус: раптове та сильне поштовхування землі, яке часто спричинене рухами тектонічних плит під поверхнею Землі.

– План на випадок надзвичайних ситуацій: набір вказівок і процедур, яких слід дотримуватися під час надзвичайної ситуації.

– Набір для екстреної допомоги: колекція необхідних речей і ресурсів, необхідних під час надзвичайної ситуації.

– Маршрути евакуації: заздалегідь визначені маршрути, які будуть використані для безпечного виходу із зони під час надзвичайної ситуації.

джерела:

– «Підготовка до землетрусу». Федеральне агентство з управління надзвичайними ситуаціями.