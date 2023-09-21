Надщільна дивна екзопланета Gliese 367 b

Відкриття екзопланет поглибило наше розуміння Всесвіту та кинуло виклик нашим існуючим теоріям формування планет. Серед численних каталогізованих екзопланет Gliese 367 b, також відома як Tahay, виділяється диваком. Її класифікують як планету ультракороткого періоду (USP) через її надзвичайно короткий орбітальний період лише 7.7 години. Що робить Gliese 367 b ще більш інтригуючим, так це його надщільний склад, щільність якого майже вдвічі перевищує земну.

Еліза Гоффо, провідний автор нещодавнього дослідження, проведеного в Туринському університеті, порівнює Gliese 367 b із землеподібною планетою зі знятою кам’янистою мантією. Це свідчить про те, що планета складається переважно із заліза. Дослідження під назвою «Компанія для субземлі надвисокої щільності та ультракороткого періоду GJ 367 b: відкриття двох додаткових планет із малою масою через 11.5 та 34 дні» не лише уточнює вимірювання маси Gliese 367 b, а й радіуса, але також показує наявність двох планет-побратимів.

Відкриття Gliese 367 b було зроблено з використанням даних супутника Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) у 2021 році. Однак у недавньому дослідженні використовувався спектрограф HARPS (High-Accuracy Radial Velocity Planet Searcher) Європейської південної обсерваторії для отримання більш точних вимірювань. . Дослідники виявили, що Gliese 367 b має радіус 70 відсотків земного і масу 63 відсотки земної, що робить його вдвічі щільнішим за нашу планету.

Незвичайна щільність Gliese 367 b свідчить про те, що це, ймовірно, ядро ​​колись більшої планети, яка втратила свою скелясту мантію через катастрофу або зіткнення з іншими протопланетами під час свого формування. Інша можливість полягає в тому, що Gliese 367 b є залишком газового гіганта, який мігрував близько до своєї зірки, що призвело до звільнення його атмосфери.

Дослідження також показало існування двох додаткових планет у системі, Gliese 367 c і d, що ще більше підтверджує ідею про те, що планети ультракороткого періоду часто зустрічаються в системах з кількома планетами. Ці планети-супутники, хоча й обертаються близько до зірки, як Gliese 367 b, мають меншу масу. Наявність планет-побратимів дає важливі підказки для розуміння процесу формування Gliese 367 b.

Дослідження, проведені Гоффо та її колегами, сприяють нашим знанням про екзопланети та різноманітний спектр планетних складів, знайдених у Всесвіті. Висновки цього дослідження впливають на наше розуміння формування планет і потенційних сценаріїв формування, які призвели до надщільної дивної планети Gliese 367 b.

джерела:

– «Компанія для субземлі надвисокої щільності та ультракороткого періоду GJ 367 b: відкриття двох додаткових планет малої маси через 11.5 і 34 дні».

– Еліза Гоффо, Туринський університет