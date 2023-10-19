Кількість пилу в повітрі зростає, ООН закликає до додаткових досліджень піщаних бур і зміни клімату

Організація Об’єднаних Націй повідомила про збільшення кількості пилу у світовому повітрі у 2022 році. Зростання пояснюється збільшенням викидів із різних регіонів, включаючи західно-центральну Африку, Аравійський півострів, Іранське плато та північно-західний Китай. Всесвітня метеорологічна організація ООН (ВМО) закликала до додаткових досліджень того, як зміна клімату може посилити гарячі точки піщаної бурі.

Відповідно до Бюлетеня повітряного пилу ВМО, така діяльність людини, як підвищення температури, посуха, посилене випаровування та погане управління землею, сприяє виникненню піщаних і пилових бур. Ці заходи знижують вологість ґрунту, створюючи сприятливі умови для утворення піщаних і пилових бур.

Щорічна доповідь ВМО розглядає частоту та небезпеку пилових бур та їхній вплив на суспільство. Він показує, що глобальне середньорічне значення концентрації пилу на поверхні в 2022 році трохи перевищило показник 2021 року. Минулого року ця цифра становила 13.8 мікрограма на кубічний метр, тоді як у 2021 році вона становила 13.5 мікрограма на кубічний метр.

У звіті підкреслюється, що приблизно 2,000 мільйонів тонн пилу потрапляє в атмосферу щороку, впливаючи на якість повітря та затемнюючи небо в регіонах за тисячі кілометрів. Ці пилові бурі мають значний вплив на економіку, екосистеми, погоду та клімат. Хоча деяка кількість пилу є природним явищем, значна частина є результатом поганого управління водою та землею.

Примітно, що в бюлетені детально описано три великі інциденти в 2022 році. У березні в північній Африці над Іспанією та Португалією стався надзвичайний спалах пилу з піковими погодинними значеннями, що перевищували 3,500 мікрограмів на кубічний метр, що значно перевищує добовий ліміт Європейського Союзу в 50 мікрограмів. У травні Близький Схід і схід Сполучених Штатів пережили сильні пилові бурі, що вплинуло на видимість і сільськогосподарські угіддя.

Голова ВМО Петтері Таалас наголошує на згубному впливі піщаних і пилових бур на здоров’я, транспорт і сільське господарство, наголошуючи на необхідності подальших досліджень взаємозв’язку між пиловими бурями та зміною клімату, який залишається відносно невивченим. ВМО закликає до впровадження систем раннього попередження про погодні катастрофи в усьому світі та інтеграції навичок прогнозування пилових бур і послуг попередження для пом’якшення погіршення наслідків зміни клімату.

джерела:

– Всесвітня метеорологічна організація ООН (ВМО)

– Бюлетень ВМО щодо бортового пилу