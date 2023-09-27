Дослідження показали, що популяція дюгонь скорочується вздовж Великого Бар’єрного рифу

Згідно з дослідженням, проведеним дослідниками з Університету Джеймса Кука, популяції дюгонів уздовж 1200-кілометрової ділянки Великого Бар’єрного рифу зазнавали значного скорочення протягом майже двох десятиліть. Дослідники проводили аерофотозйомки вразливих видів кожні п’ять років, починаючи з 1980-х років, з останніми даними, які підтверджують тривале зниження популяції. Щорічні втрати дюгонів, також відомих як морські корови, що пасуться трави, з 2.3 року оцінюються в 2005 відсотка на рік. Зараз підраховано, що в постраждалій зоні є лише 2124 дюгоні, що становить приблизно половину довжини Великого Бар'єрного рифу.

Зменшення популяції дюгонів викликає занепокоєння, оскільки місця годівлі Великого Бар’єрного рифу включені до списку всесвітньої спадщини. Дослідники спостерігали зниження загальної кількості дюгонів, причому південна частина Великого Бар’єрного рифу була найбільш постраждалою територією. Відсутність спостережень за телятами та парами мати-телята викликає додаткову тривогу. Дослідження також підкреслило значне зменшення популяції в Герві-Бей, на яке, можливо, вплинула сильна повінь, яка призвела до втрати морської трави, важливого джерела їжі для дюгонів.

Австралійське товариство охорони моря закликало уряди вжити негайних заходів, щоб обмежити загрозу, яку становлять зяброві мережі для дюгонів. Хоча ліцензії на зяброві мережі на рифі поступово припиняються, лише в середині 2027 року вони будуть повністю скасовані. Товариство виступає за негайну заборону використання зябрових сіток на охоронних територіях дюгонів, де зустрічається найбільша щільність дюгонів. Федеральний уряд виділив додаткове фінансування для подальших досліджень у Герві-Бей для моніторингу популяції дюгонів.

Це дослідження підкреслює нагальність усунення загроз для дюгонів і збереження середовищ морської трави, особливо тих, що знаходяться в більш глибоких водах. Це також підкреслює необхідність ефективних заходів збереження для забезпечення довгострокового виживання цього вразливого виду вздовж Великого Бар’єрного рифу.

джерела:

– дослідники Університету Джеймса Кука

– Австралійське товариство охорони моря

– Федеральний міністр навколишнього середовища Таня Пліберсек

– Інформаційне агентство AAP