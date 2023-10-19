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Спектри пропускання GJ 1132 b: нові висновки зі спостережень JWST

ByМамфо Брешіа

Жовтень 19, 2023
Спектри пропускання GJ 1132 b: нові висновки зі спостережень JWST

Пошук скелястих атмосфер планет за допомогою космічного телескопа Джеймса Вебба (JWST) зосереджувався насамперед на планетах, що проходять через M-карлики. Ці планети пропонують сприятливе співвідношення розмірів між планетами та зірками, що покращує виявлення особливостей атмосфери. Однак через подібну силу сигналу атмосферних особливостей і однопрохідну продуктивність JWST необхідні численні спостереження для підтвердження будь-яких висновків.

У недавньому дослідженні дослідники представляють два спостереження транзиту скелястої планети GJ 1132 b за допомогою інструменту JWST NIRSpec G395H. Охоплюючи діапазон довжин хвиль 2.8-5.2 мкм, ці спостереження мали на меті пролити світло на склад атмосфери планети. Попередні спостереження за допомогою інструменту WFC3 космічного телескопа Хаббл дали непереконливі результати, з суперечливими доказами або атмосфери, або безособливого спектру.

Дані JWST виявили значні відмінності між двома візитами. Під час одного проходу спектр відповідав атмосфері з домінуванням H2O зі слідами CH4 та N2O. Крім того, сигнал можна було б пояснити забрудненням зірок від незакритих зоряних плям. З іншого боку, спектр, отриманий під час другого проходу, виявився безособливим. Жоден візит не підтвердив раніше зареєстровану присутність HCN в атмосфері GJ 1132 b. Спостережувані відмінності між візитами не можна пояснити мінливістю атмосфери чи інструментальними ефектами.

Важливо, що дослідники також проаналізували спектри зірок поза транзитом і не виявили доказів зміни неоднорідності зірок між візитами, які були розділені лише 8 днями. Крім того, не виявлено істотних відмінностей в інструментальних систематичних ефектах. Найбільш правдоподібним поясненням спостережуваних розбіжностей є випадковий шум, який впливає на аналіз даних.

Ці нові спостереження дають цінну інформацію про спектри пропускання GJ 1132 b і підкреслюють проблеми, пов’язані з виявленням і характеристикою атмосфер скелястих екзопланет. Подальші дослідження з JWST та іншими майбутніми обсерваторіями продовжуватимуть розширювати наше розуміння різноманітних атмосфер, присутніх у популяції екзопланет.

джерела:
– astro-ph.EP (arXiv:2109.03140)

By Мамфо Брешіа

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