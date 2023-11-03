Космічний корабель NASA Lucy виявив подвійну систему в астероїді Дінкінеш

Космічний корабель NASA Lucy нещодавно зробив захоплююче відкриття під час прольоту повз астероїд Дінкінеш. Система візуалізації космічного корабля виявила, що Дінкінеш — це не один астероїд, а скоріше подвійна система, що складається з двох астероїдів, що обертаються один проти одного.

Перші зображення, надані Люсі, підтверджують, що Дінкінеш справді є бінарною парою. Це відкриття дало цінну інформацію про природу малих астероїдів та їх поведінку в космосі. Ширина більшого астероїда в системі оцінюється приблизно в 0.5 милі, тоді як менший має розмір приблизно 0.15 милі.

Ця зустріч з Дінкінешем послужила випробуванням для стеження за здібностями Люсі та системою стеження за терміналом. Космічний апарат успішно відстежив подвійну пару астероїдів, коли вони пролітали повз на швидкості 10,000 XNUMX миль/год. Термінальна система відстеження автономно відстежувала астероїди, демонструючи свою ефективність у сценаріях дослідження космосу в реальному часі.

Наукове співтовариство в захваті від серії зображень, зроблених Люсі під час цієї зустрічі. Дані, зібрані космічним кораблем, будуть детально проаналізовані, щоб отримати подальше розуміння складу та поведінки астероїдів. Подвійна система в Дінкінеші надає цікаву можливість для порівняльних досліджень з іншими подвійними системами, такими як подвійні навколоземні астероїди Didymos і Dimorphos, які спостерігала місія DART.

Команда Люсі продовжить вивчати дані, зібрані під час цієї зустрічі, і готуватися до майбутніх місій. У 2025 році Люсі зблизька подивиться на інший астероїд головного поясу під назвою Дональдйохансон. Це ще більше покращить наше розуміння астероїдів і прокладе шлях до головної мети місії — дослідження троянських астероїдів Юпітера, починаючи з 2027 року.

Це відкриття відкриває нові виміри в нашому розумінні астероїдів та їх утворень. Це підкреслює важливість продовження дослідження та розкриття таємниць нашої Сонячної системи та за її межами.

FAQ

Що таке подвійна система в контексті астероїдів?

Подвійна система в контексті астероїдів означає наявність двох астероїдів, що обертаються навколо один одного. Ці астероїди мають гравітаційний зв’язок і демонструють унікальний зв’язок у своєму русі та динаміці.

Що таке система відстеження терміналу Люсі?

Термінальна система відстеження Люсі – це технологія на борту космічного корабля, яка дозволяє йому автономно відстежувати астероїд, який пролітає повз нього на високій швидкості. Ця система має вирішальне значення для отримання детальних зображень і даних під час близьких зіткнень з астероїдами.

Які основні цілі місії НАСА "Люсі"?

Основними цілями місії NASA Lucy є дослідження троянських астероїдів Юпітера, які є групою астероїдів, які мають спільну орбіту Юпітера навколо Сонця. Вивчаючи ці астероїди, вчені сподіваються отримати уявлення про раннє формування Сонячної системи та динаміку гравітаційного впливу Юпітера.

З якими ще астероїдами Люсі зустрінеться в майбутньому?

Після зустрічі з Дінкінешем у 2025 році «Люсі» має розглянути зблизька ще один астероїд головного поясу під назвою Дональдджохансон. Після цього космічний корабель досліджуватиме троянські астероїди Юпітера, його основні цілі, починаючи з 2027 року.

джерела:

– Веб-сайт NASA: www.nasa.gov