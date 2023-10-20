Чи сприяє урбанізація еволюції рослин? Дослідження впливу міських теплових островів на варіацію кольору листя

Урбанізація змінила великі території на Землі, створивши штучні середовища проживання, відомі як міське середовище. Ці середовища створюють вибірковий тиск на своїх мешканців, включаючи вплив теплозберігаючих поверхонь, які утворюють міські острови тепла. У той час як попередні дослідження вивчали вплив теплового стресу в містах на еволюцію тварин, його вплив на рослини залишається в основному невивченим.

Щоб подолати цю прогалину в дослідженнях, група дослідників на чолі з доцентом Юя Фукано з Університету Тіба в Японії дослідила, як міські острови тепла впливають на забарвлення листя Oxalis corniculata, рослини, широко відомої як мокриця повзуча. Ця рослина демонструє варіації кольору листя, починаючи від зеленого до червоного, і зустрічається як у міських, так і за межами міст по всьому світу. Попередні дослідження показали, що ці колірні варіації діють як еволюційні адаптації для захисту рослини від стресу навколишнього середовища, причому червоні пігменти в листі, як вважають, пом’якшують пошкодження, спричинені теплом і світлом.

За допомогою польових спостережень, проведених у міських і неміських регіонах у локальному, ландшафтному та глобальному масштабах, дослідники виявили, що червонолистяні варіанти повзучого мокриці зазвичай зустрічаються поблизу водонепроникних поверхонь у міських районах, тоді як зеленолистяні варіанти домінують у міських районах. зелені насадження. Ця географічна закономірність була однаковою по всій земній кулі, підтверджуючи зв’язок між урбанізацією та варіаціями кольору листя щавлю повзучого.

Подальші експерименти були проведені для кількісної оцінки адаптивних переваг цих варіацій кольору листя. Результати показали, що варіанти з червоним листям продемонстрували вищу швидкість росту та вищу фотосинтетичну ефективність за високих температур, тоді як варіанти із зеленим листям процвітали за нижчих температур. Варіанти з червоним листям показали вищу стійкість до стресів і були більш конкурентоспроможними в міських районах з низькою щільністю рослин, тоді як варіанти з зеленим листям процвітали в пишних зелених зонах.

Генетичний аналіз показав, що червонолистий варіант O. corniculata, можливо, кілька разів еволюціонував від предків зеленолистої рослини. Це дослідження дає цінну інформацію про постійну еволюцію в міських районах і підкреслює важливість розуміння адаптації рослин до міських теплових островів для сталого рослинництва та динаміки екосистем.

Потрібні подальші дослідження, щоб вивчити інші властивості рослин, окрім кольору листя, для повного розуміння адаптації рослин до міських теплових островів.

Джерело: Юя Фукано та інші, Від зеленого до червоного: тепловий стрес у містах сприяє еволюції кольору листя. Досягнення науки (2023). DOI: 10.1126/sciadv.abq3542 (Університет Тіба)