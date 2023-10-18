Дослідження показує, що люди приділяють менше уваги роботі, коли думають, що роботи перевірили її

Нове дослідження Технічного університету Берліна показало, що люди, як правило, приділяють менше уваги своїй роботі, коли вважають, що роботи вже перевірили її. Дослідники змоделювали сценарій, де учасникам було доручено перевірити друковані плати на наявність дефектів. Половині учасників сказали, що робот на ім’я Панда спочатку оглянув друковані плати, і вони могли бачити та чути робота під час роботи.

Дослідження показало, що люди, які працювали разом з роботами, частіше демонстрували феномен, відомий як «соціальна бездіяльність». Соціальне ледарство виникає, коли люди докладають менше зусиль у команді, ніж коли працюють поодинці. Дослідники припускають, що це зниження продуктивності можна пояснити зміною мотивації в налаштуваннях спільних завдань.

Хоча істотної різниці в часі та зусиллях, витрачених обома групами учасників, не було, ті, хто вважав, що вони працювали з роботом, виявили менше дефектів пізніше в завданні. Це можна пояснити тим, що робота в команді знижує відчуття індивідуальної відповідальності за результат виконання завдання.

Одним з обмежень дослідження було те, що учасники не взаємодіяли безпосередньо з роботом і знали, що за ними спостерігають у рамках дослідження. Тим не менш, отримані дані піднімають важливі питання про наслідки партнерства людини і робота в реальних життєвих ситуаціях.

Феномен соціального ледарства вивчається з 1913 року, коли Макс Рінгельманн вперше спостерігав його під час експерименту з перетягуванням мотузки. Це підкреслює, що люди, як правило, докладають менше зусиль для виконання завдання, коли вони працюють у команді.

Дослідники також звернули увагу на проблеми моніторингу рівня уваги та залученості у співпраці людини та робота. Хоча відстежити погляд людини легко, визначити, чи адекватно інформація обробляється розумово, є більш складним завданням.

Це дослідження має наслідки за межами дослідження. У таких галузях, як авіація, де взаємодія людини та автоматизації має вирішальне значення, порушення координації можуть призвести до помилок. Тому ефективне навчання, процедури та зворотній зв’язок є важливими для забезпечення безпечного та ефективного використання автоматизації на робочому місці.

джерела:

– Дослідження, проведене Технічним університетом Берліна: [Джерело]

– Дослідження французького професора Макса Рінгельманна про соціальне ледарство: [Джерело]

– Дослідження ризиків взаємодії людини та автоматизації в авіації: [Джерело]