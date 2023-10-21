Теорія моделювання Всесвіту: Дослідження природи реальності

Теорія змодельованого Всесвіту припускає, що наша реальність — це не що інше, як ретельно запрограмована комп’ютерна симуляція. Згідно з цією ідеєю, наші фізичні закони та досвід генеруються обчислювальними процесами передової системи. Незважаючи на спекулятивність, ця теорія привернула увагу вчених і філософів завдяки своїм захоплюючим наслідкам.

Концепція реальності як ілюзії походить від Стародавньої Греції, коли такі філософи, як Платон, розглядали матерію як простий прояв або ілюзію. У наш час ця ідея еволюціонувала в поняття імітованої реальності, підживлюваної прогресом комп’ютерних і цифрових технологій. В основі лежить переконання, що справжня природа реальності знаходиться за межами фізичної сфери.

У той час як деякі вчені вважають ідею змодельованого всесвіту інтригуючою, інші залишаються скептичними. Пошук аномалій, які могли б виявити змодельований характер нашої реальності, є викликом, оскільки наше розуміння законів фізики все ще розвивається.

Можливий експеримент для перевірки теорії змодельованого Всесвіту був запропонований у дослідженні 2022 року з використанням теорії інформації, яка кількісно визначає зберігання та передачу інформації. У цьому дослідженні було введено новий закон фізики, який називається другим законом інфодинаміки. Цей закон стверджує, що інформаційна ентропія, середня кількість інформації, переданої подією, повинна залишатися постійною або зменшуватися з часом. Це суперечить другому закону термодинаміки, оскільки ентропія зазвичай зростає.

Другий закон інфодинаміки забезпечує космологічну необхідність і має далекосяжні наслідки. Він може пояснити поведінку генетичної інформації, виникнення генетичних мутацій, явища в атомній фізиці та еволюцію цифрових даних у часі. Крім того, він пропонує розуміння домінування симетрії у Всесвіті.

Це відкриття має значні наслідки для різних галузей, включаючи генетичні дослідження, еволюційну біологію, фізику, математику та космологію. Це натякає на можливість того, що весь наш Всесвіт може бути змодельованою конструкцією або складним комп’ютером.

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