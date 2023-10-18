Другий закон інфодинаміки та теорія моделювання Всесвіту

Теорія моделювання всесвіту передбачає, що наша реальність насправді є комп’ютерною симуляцією з галактиками, планетами та формами життя, які ретельно запрограмовані на існування. Ця ідея, яка привернула увагу вчених і філософів, передбачає, що фізичні закони, які керують нашим Всесвітом, є просто алгоритмами. Наш досвід генерується обчислювальними процесами передової системи. Незважаючи на те, що ця теорія є спекулятивною, ця теорія залишила слід у масовій культурі, з’явившись у таких фільмах, як «Матриця».

Концепцію реальності як ілюзії можна простежити до стародавньої Греції, де такі філософи, як Платон, вважали матеріальний світ проявом або ілюзією, причому справжня реальність перебувала в царстві розуму та духу. У наш час ця ідея перетворилася на уявлення про те, що як матеріальний світ, так і свідомість є частиною імітованої реальності. Останні досягнення в обчислювальній техніці та цифрових технологіях ще більше підживили це розширення ідеалізму, де справжня природа реальності виходить за межі фізичної.

У науковому співтоваристві теорія моделювання Всесвіту викликала захоплення та скептицизм. Деякі вчені припускають, що якщо наша реальність є симуляцією, то можуть існувати збої або шаблони, які видають її імітаційну природу. Проте пошук доказів цих аномалій залишається проблемою, оскільки наше розуміння законів фізики продовжує розвиватися. Наразі не існує остаточної основи для розрізнення симульованої та не симульованої реальності.

У недавньому дослідженні, опублікованому в AIP Advances, вчений запропонував новий закон фізики під назвою другий закон інфодинаміки, який підтримує теорію моделювання Всесвіту. Цей закон, заснований на теорії інформації, стверджує, що «інформаційна ентропія» події повинна залишатися постійною або зменшуватися з часом до мінімального значення в рівновазі. Цей закон суперечить другому закону термодинаміки, оскільки він передбачає, що інформаційна ентропія з часом зменшується, а ентропія зростає.

Згідно з дослідженням, другий закон інфодинаміки є космологічною необхідністю з широким науковим значенням. Він може пояснити поведінку генетичної інформації та генетичних мутацій, а також явища в атомній фізиці та еволюцію цифрових даних у часі. Зокрема, цей закон пропонує пояснення домінування симетрії у Всесвіті, оскільки стани високої симетрії відповідають найнижчій інформаційній ентропії.

Відкриття другого закону інфодинаміки має глибокі наслідки для таких галузей, як генетичні дослідження, еволюційна біологія, генетична терапія, фізика, математика та космологія. Це свідчить про те, що наш Всесвіт із його складними структурами та процесами може бути симульованою конструкцією або масивною комп’ютерною системою. Завдяки оптимізації стиснення даних і інформаційного вмісту це моделювання збереже обчислювальну потужність і зменшить вимоги до даних.

Хоча теорія моделювання Всесвіту залишається спекулятивною, другий закон інфодинаміки забезпечує можливу наукову основу для дослідження її достовірності. Потрібні подальші дослідження та експерименти, щоб перевірити та підтвердити цей закон, потенційно проливаючи світло на справжню природу нашої реальності.

джерела:

– «Другий закон інфодинаміки підтверджує гіпотезу моделювання» доктора [ім’я вченого] (AIP Advances)