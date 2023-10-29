Півні: Дивовижний випадок самосвідомості

Кури здавна вважалися простими істотами, перш за все відомими тим, що несуть яйця та кудкудачуть. Однак нещодавні дослідження, проведені університетами Бонна та Бохума у ​​співпраці з медичною школою MSH у Гамбурзі, показали захоплююче відкриття: півні можуть володіти здатністю впізнавати себе в дзеркалі. Це відкриття кидає виклик традиційним тестам на самосвідомість тварин і підкреслює важливість проведення екологічно значущих експериментів.

Дослідження, опубліковане в PLOS ONE, перевіряло, чи можуть півні продемонструвати самовпізнання через класичний «тест на оцінку». Традиційно цей тест передбачає розміщення кольорової мітки на голові тварини, яку вона може ідентифікувати, лише дивлячись на себе в дзеркало. Однак дослідники виявили, що цей тест не завжди дає переконливі результати, оскільки деякі тварини не виявляють інтересу до свого відображення. Це змусило їх розглянути альтернативні методи оцінки самосвідомості в більш природному контексті.

Дослідники розробили інноваційний експеримент, який включав в себе вроджену поведінку півнів. Півні зазвичай видають сигнали тривоги, коли вони бачать хижака в присутності інших курей, сигналізуючи про небезпеку. І навпаки, залишаючись наодинці з хижаком, вони мовчать, щоб не привертати уваги. Дослідники використовували цю поведінку, щоб оцінити самовпізнавання, створивши тестову арену, де півні могли бачити один одного крізь сітку, з проекцією хижого птаха нагорі.

Результати були інтригуючими. У присутності одновидового (іншого півня) і хижака півні видавали значну кількість тривожних сигналів, підтверджуючи їх здатність розпізнавати потенційні загрози та реагувати на них. Але коли замість сітки поставили дзеркало, кількість тривожних дзвінків різко зменшилася. Це говорить про те, що півні не сплутали своє відображення з іншим півнем. Хоча для підтвердження цього висновку необхідні подальші дослідження, ці результати вказують на те, що півні мають потенціал до самопізнання.

Наслідки цього дослідження виходять за межі півнів і мають значення для галузі поведінкових досліджень. Це підкреслює важливість проведення експериментів, які відповідають природній поведінці тварин, а не покладаються виключно на штучні сценарії. Інтегруючи екологічно релевантні контексти в тести для саморозпізнавання, вчені можуть отримати більш надійні та проникливі результати.

ПИТАННЯ, ЩО ЧАСТО ЗАДАЮТЬСЯ

З: Чому самопізнання важливо для тварин?

Відповідь: Саморозпізнавання є ключовим аспектом дослідження поведінки тварин, оскільки воно дає змогу зрозуміти когнітивні здібності та самосвідомість тварин.

З: Як зазвичай перевіряють саморозпізнавання на тваринах?

Відповідь: Традиційним методом перевірки саморозпізнавання тварин є «тест на мітки», коли на голову тварини наносять кольорову мітку та спостерігають за її реакцією, коли вона бачить мітку в дзеркалі.

З: Що показало дослідження півнів про самопізнання?

В: Дослідження припустило, що півні можуть володіти здатністю впізнавати себе в дзеркалі, про що свідчить їхня реакція на потенційні загрози в присутності дзеркала.

З: Чому важливо проводити екологічно значущі експерименти?

Відповідь: Екологічно відповідні експерименти дозволяють дослідникам вивчати тварин у середовищах, які імітують їхню природну поведінку, підвищуючи достовірність і застосовність своїх висновків.

З: Як це дослідження може вплинути на сферу захисту прав і добробуту тварин?

Відповідь: Розуміння когнітивних здібностей і самосвідомості тварин сприяє обговоренню прав і добробуту тварин, наголошуючи на важливості врахування їхнього психологічного благополуччя.