Планети розміром із Землю частіше зустрічаються навколо червоних карликів? Можливо ні

Пошук потенційно населених екзопланет часто зосереджується на світах розміром із Землю, вважаючи, що Земля є єдиною відомою планетою, придатною для життя. Нещодавнє хвилювання оточувало відкриття семи планет розміром із Землю, що обертаються навколо червоної карликової зірки в системі TRAPPIST-1, що призвело до припущень, що такі планети можуть бути більш поширеними навколо червоних карликів порівняно з зірками, схожими на Сонце. Однак нові дослідження показують інше.

Полювання на екзопланети почалося з космічного телескопа NASA Kepler, який ідентифікував майже 5,000 екзопланет, а ще тисячі очікують підтвердження. Початкові висновки Kepler показали, що екзопланети розміром із Землю в населених зонах були більш поширені навколо M-карликів (червоних карликів). Однак з часом виникли сумніви щодо точності даних Кеплера.

Нещодавнє дослідження під назвою «Немає доказів існування планет розміром із Землю в зоні проживання Кеплера M проти зірок FGK», автором якого є Гален Бергстен з Університету Арізони, ставить під сумнів попередні припущення. Це підкреслює, що надійне виявлення планет розміром із Землю в зоні проживання залишається невловимим навіть для М-карликів.

Кеплер був розроблений для спостереження за планетами розміром із Землю навколо сонцеподібних зірок, але механічні несправності перервали його довгостроковий моніторинг, завадивши ретельному огляду. Отже, дослідникам довелося покладатися на обмежені дані Кеплера, щоб оцінити наявність планет розміром із Землю навколо червоних карликів. Попередні дослідження свідчили про значну кількість цих планет, але нове дослідження показує, що результати Кеплера були неточними, що робило оцінку частоти появи ненадійною.

Використовуючи космічний апарат Gaia, який точно вимірює властивості зірок, дослідження показує, що багато зірок Кеплера були більшими та гарячішими, ніж вважалося раніше. Покращені дані Gaia викривають неточність результатів Kepler і ще більше підривають припущення про те, що планети розміром із Землю частіше зустрічаються навколо червоних карликів.

Хоча дослідження заперечує попередні оцінки, важливо зазначити, що знайти планети, схожі на Землю, складно через труднощі з виявленням транзитів навколо червоних карликів. Крім того, придатність для життя червоних карликових планет все ще є темою невизначеною, враховуючи потенціал високого рівня радіації та нестабільної атмосфери.

Ще багато чого можна дізнатися про екзопланети розміром із Землю, різні типи зірок та зони їх проживання. У міру появи більш точних даних і проведення вченими подальших досліджень наше розуміння продовжуватиме поглиблюватися. Пошуки визначення поширеності планет розміром із Землю в населених зонах тривають, як навколо червоних карликів, так і навколо зір, схожих на Сонце.

джерела:

– «Немає доказів існування більшої кількості планет розміром із Землю в зоні проживання Кеплера M проти зірок FGK» (Астрономічний журнал, arxiv.org)