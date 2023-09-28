Залишки ДНК, знайдені у скам’янілій морській черепахі, віком 6 мільйонів років

Дослідники виявили залишки ДНК у скам'янілих останках морської черепахи, яка жила приблизно 6 мільйонів років тому. Ця знахідка є важливою, оскільки рідко можна ідентифікувати генетичний матеріал у таких стародавніх скам’янілих рештках хребетних. Скам'янілість була розкопана вздовж узбережжя Карибського моря Панами в 2015 році і містить добре збережені кісткові клітини, які називаються остеоцитами.

Незважаючи на те, що скам’янілість лише частково повна, з відносно неушкодженим панциром (панциром), дослідники змогли ідентифікувати наявність залишків ДНК у клітинних ядрах деяких остеоцитів. Важливо відзначити, що дослідники не витягували ДНК, а розпізнавали сліди ДНК в ядрах.

Це відкриття дає змогу зрозуміти історію еволюції морських черепах. Скам'янілість належить до роду Lepidochelys, який включає два нині існуючих види морських черепах: черепахи Кемпа та оливкові черепахи. Рідлі Кемпа, відома своєю головою трикутної форми та злегка гачкуватим дзьобом, переважно зустрічається в Мексиканській затоці. Оливкова рідлея, яка дуже нагадує рідлею Кемпа, має більш широке поширення і зустрічається в тропічних регіонах Тихого, Індійського та Атлантичного океанів.

Скам'янілість представляє найдавнішого відомого представника роду Lepidochelys, що проливає світло на його еволюційну історію. Хоча конкретний вид не вдалося ідентифікувати через неповні останки, наявність залишків ДНК надає цінну інформацію для майбутніх молекулярно-еволюційних досліджень.

Це відкриття додає обмежену кількість скам’янілостей хребетних із залишками ДНК. Раніше залишки ДНК були знайдені у скам’янілостях динозаврів, таких як тиранозавр і брахілофозавр, які датуються мільйонами років тому. Також повідомлялося про наявність залишків ДНК у стародавніх комах.

Хоча ДНК швидко псується, певні умови збереження можуть забезпечити її виживання у скам’янілостях. У міру розвитку досліджень у цій галузі вчені, можливо, зрештою зможуть секвенувати невеликі фрагменти ДНК із стародавніх останків і отримати подальше розуміння еволюційних зв’язків різних видів.

Джерело: Reuters