Новий кристал із псевдогравітатичними властивостями відкриває двері для технології зв’язку 6G

Революційне дослідження, опубліковане в журналі Physical Review A, представило новий кристал, здатний викривляти світло, подібно до того, як чорна діра, в результаті чого світло відхиляється від свого звичайного прямого шляху. Вчені, які стоять за дослідженням, вважають, що це явище, відоме як псевдогравітація, може зіграти вирішальну роль у розвитку технології зв’язку 6G.

Із зростаючим попитом на швидший і ефективніший бездротовий зв’язок гонка за передовими технологіями посилилася. Використання псевдогравітаційних властивостей цього кристала потенційно може забезпечити бездротову передачу інформації на надвисоких швидкостях, значно перевершуючи можливості поточної технології 5G.

Псевдогравітація — це концепція, натхненна ефектом гравітаційної лінзи, який спостерігається в астрономії, де на світло та електромагнітні хвилі впливають сили тяжіння. Імітуючи цей ефект у лабораторних умовах за допомогою спеціально розроблених кристалічних матеріалів, дослідники подолали проблеми, пов’язані з вимогою величезних мас.

Провідний науковець Кіоко Кітамура, професор Університету Тохоку, та її команда маніпулювали фотонними кристалами, поступово спотворюючи їхню кристалічну решітку. Потім вони направили промені світла крізь кристали та побачили дивовижне відхилення світла. Цей прорив прокладає шлях для інноваційного маніпулювання світлом, яке може мати ключове значення для досягнення необхідних частот для комунікаційних технологій наступного покоління, потенційно працюючих у терагерцевому діапазоні: понад 100 гігагерц.

Крім того, цей новий кристал має багатообіцяючі наслідки для галузі фізики гравітонів. Співавтор дослідження Масаюкі Фудзіта, доцент Осакського університету, підкреслює академічне значення цього відкриття. Отримані дані свідчать про те, що фотонні кристали мають потенціал для використання гравітаційних ефектів, відкриваючи нові шляхи для досліджень у фізиці гравітонів.

Хоча практичне застосування цього кристала переважно зосереджено на вдосконаленні комунікаційних технологій, його здатність імітувати поведінку чорної діри також відкриває можливості для дослідження квантової гравітації. Квантова гравітація прагне об’єднати квантову механіку та теорію відносності Ейнштейна, і цей кристал забезпечує унікальну платформу для дослідження складного зв’язку між цими фундаментальними теоріями.

Питання та відповіді:

З: Що таке псевдогравітація?

В: Псевдогравітація — це явище, яке дозволяє світлу відхилятися від свого звичайного шляху, подібно до того, як це було б за наявності сил тяжіння.

З: Як цей кристал може принести користь комунікаційним технологіям?

Відповідь: Використовуючи псевдогравітаційні властивості цього кристала, можна досягти надвисоких швидкостей бездротової передачі інформації, перевершуючи можливості сучасних технологій.

П: Що таке фізика гравітонів?

Відповідь: Фізика гравітонів — це область дослідження, яка зосереджена на розумінні гіпотетичної квантової частинки, яка є посередником сили тяжіння.

З: Як цей кристал допомагає досліджувати квантову гравітацію?

Відповідь: Здатність кристала імітувати поведінку чорної діри пропонує унікальну можливість дослідити зв’язок між квантовою механікою та теорією відносності Ейнштейна, яка є центральною в концепції квантової гравітації.