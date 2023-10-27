Новий тип кристала має потенціал для комунікаційних технологій 6G і дослідження квантової гравітації

Нещодавно вчені виявили новаторський кристал, який має здатність маніпулювати світлом у спосіб, що нагадує гравітаційні сили, які діють чорними дірами. Це дивовижне явище, яке називають «псевдогравітацією», має потенціал для революції в комунікаційних технологіях, особливо в сфері мереж 6G, і пропонує захоплюючі можливості для дослідження квантової гравітації.

Дослідницька група під керівництвом професора Кіоко Кітамура з Університету Тохоку в Японії провела експерименти з фотонними кристалами, які являють собою кристали з правильною структурою, схожою на сітку, здатну сповільнювати швидкість світла. Навмисно спотворюючи ці кристали та направляючи крізь них промені світла, команда спостерігала за відхиленням світла, схожим на те, як гравітація згинає траєкторії об’єктів.

Ця нова здатність маніпулювати світлом відкриває нові шляхи для розвитку комунікаційних технологій нового покоління. Оскільки мережі 6G вимагають надшвидкісної бездротової передачі інформації в терагерцовому діапазоні, охоплюючи частоти вище 100 гігагерц, маніпулювання світлом у матеріалах стає вирішальним. Порівняно з нинішніми можливостями технології 5G, максимальна частота яких становить 71 гігагерц, це значний крок вперед.

Наслідки відкриття цього кристала виходять за межі телекомунікацій. Доцент Масаюкі Фуджіта з університету Осаки підкреслив академічну значимість дослідження. Ці фотонні кристали мають потенціал для використання гравітаційних ефектів, надаючи нові можливості в галузі фізики гравітонів.

Гравітони, теоретичні квантові частинки, відповідальні за силу тяжіння, виявилися невловимими для прямого спостереження. Вчені до цих пір намагаються повністю зрозуміти їх властивості і характеристики. Однак це дослідження знаменує значний крок вперед у пошуках розгадки таємниць квантової гравітації, потенційно подолаючи розрив між квантовою механікою та теорією відносності Альберта Ейнштейна.

Завдяки потенційним застосуванням у комунікаційних технологіях 6G і внеску у дослідження квантової гравітації, цей новий кристал має величезні перспективи для майбутніх досягнень у наукових дослідженнях та технологічних інноваціях.

FAQ

Що таке псевдогравітація?

Псевдогравітація — це явище, при якому світлом можна керувати всередині певних матеріалів, подібно до сил тяжіння, які діють чорними дірами, згинаючи шлях світла.

Як цей кристал може принести користь комунікаційній технології 6G?

Здатність маніпулювати світлом усередині матеріалів відкриває можливості для досягнення надшвидкісної бездротової передачі інформації в терагерцовому діапазоні, що важливо для мереж 6G, що працюють на частотах вище 100 гігагерц.

Що таке фотонні кристали?

Фотонні кристали — це кристали з правильною сітчастою структурою, яка може уповільнювати швидкість світла, що проходить через них. Вони використовуються в цьому дослідженні для керування світлом і вивчення його відхилення.