Матеріальний диск Сонячної системи простягається далі в міжзоряний простір, ніж вважалося раніше

Новий метод сканування зображень телескопа показав, що диск матеріалу Сонячної системи простягається набагато далі в міжзоряний простір, ніж вважалося раніше. Протягом багатьох років астрономи спостерігали, що пояс Койпера, поле крижаних валунів, здається, стоншується на відстані 48 астрономічних одиниць від Сонця. Однак було помічено, що пояси уламків простягаються вдвічі на відстань навколо інших зірок, що призвело до відкриття того, що наша Сонячна система може бути не такою маленькою, як вважалося раніше.

Дослідники з канадського Дослідницького центру астрономії та астрофізики імені Герцберга використали нову техніку для пошуку цілей для зонда New Horizons, який рухається через зовнішні простори Сонячної системи. Метод, званий зсувним укладанням, передбачав створення кількох зображень у різний час і їх об’єднання для збільшення видимості тьмяних об’єктів. Щоб пришвидшити цей процес, дослідники застосували машинне навчання, навчивши нейронну мережу ідентифікувати об’єкти поясу Койпера на зображеннях телескопа.

Результати дослідження показали, що техніка машинного навчання виявила вдвічі більше об’єктів, ніж пошук даних людиною. Це свідчить про вищу щільність матеріалу на відстані від 60 до 80 астрономічних одиниць уздовж траєкторії New Horizons. Додаткові уламки в цьому регіоні можуть пояснити аномальне світіння, яке спостерігали як зонд New Horizons, так і космічний телескоп Hubble.

Для повного розуміння розміру диска матеріалу Сонячної системи знадобляться подальші дослідження та підтвердження майбутніх опитувань. Однак, якщо результати справдяться, це може вказувати на існування двох кілець крижаного матеріалу, розділених проміжком приблизно в 50 астрономічних одиниць. Це відкриття піднімає захоплюючі питання про походження та склад зовнішніх областей Сонячної системи.

Джерело: це дослідження було представлено на 54-й Конференції з вивчення Місяця та планет у 2023 році.