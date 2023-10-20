Зникнення морських тварин на Південному полюсі: таємниця клімату та рівня моря

Нещодавнє дослідження виявило таємниче зникнення морських тварин, яке сталося 390-385 мільйонів років тому на Південному полюсі. Проведене дослідження дозволяє по-новому зрозуміти глибокий вплив зміни клімату та рівня моря на морські екосистеми.

У період раннього-середнього девону суперконтинент Гондвана, який включав частини сучасної Африки, Південної Америки та Антарктиди, був розташований поблизу Південного полюса. На відміну від крижаного ландшафту, який ми зараз асоціюємо з Антарктидою, ця стародавня суша пережила тепліший клімат і вищий рівень моря, що призвело до масштабних повеней.

Вчені довго були спантеличені появою та подальшим зникненням біоти Malvinoxhosan, групи морських тварин, які процвітали в прохолодніших водах. Ця група складалася з різних видів молюсків, багато з яких зараз вимерли. Після двох століть таємниць провідний автор дослідження, доктор Камерон Пенн-Кларк, пояснює, що походження та зникнення цих тварин нарешті було розгадано.

Щоб дослідити це явище, дослідники зібрали та проаналізували велику кількість даних про викопні рештки. Використовуючи передові аналітичні методи, вони ретельно досліджували шари стародавньої гірської породи, кожен з яких містить унікальні скам’янілі рештки. Аналіз виявив від 7 до 8 різних шарів, що свідчить про прогресуюче зменшення різноманітності морських тварин.

Порівнявши ці шари з давніми даними про навколишнє середовище та глобальними температурними записами, дослідники зробили тривожне відкриття. Вони виявили сильну кореляцію між зменшенням різноманітності морських видів і коливаннями рівня моря та кліматичними змінами. Саме під час фази глобального похолодання біота Мальвінокхосан процвітала. Більш прохолодні умови дозволили цим тваринам спеціалізуватися, використовуючи циркумполярні теплові бар’єри поблизу полюсів. Однак, коли температура почала зростати, тварини Malvinoxhosan зникли, звільнивши місце для видів, які краще пристосовані до тепліших вод.

Зміни рівня моря в цей період, ймовірно, зруйнували природні океанські бар’єри, дозволивши теплим екваторіальним водам проникнути на Південний полюс. Отже, ці тепловодні види домінували, сигналізуючи про загибель морських істот Malvinoxhosan. Розпад полярних екосистем, спричинений зникненням біоти Мальвінокхосану, був катастрофічним і незворотним.

Доктор Пенн-Кларк описує це як «таємницю вбивства, якій 390 мільйонів років». Результати дослідження вказують на те, що комбінований вплив змін рівня моря та температури був основним чинником, який спровокував це вимирання. Хоча ця конкретна подія збігається з відомими вимираннями під час ранньо-середнього девонського періоду, дослідникам бракує точних висновків щодо віку.

Розуміння чутливості полярних середовищ та екосистем до змін рівня моря та температури має вирішальне значення, особливо в світлі поточної кризи біорізноманіття. Дослідження підкреслює постійний характер змін, що відбуваються в полярних регіонах. Ці висновки підкреслюють нагальність захисту та збереження цих вразливих екосистем.

джерела:

– Провідний автор дослідження, доктор Кемерон Пенн-Кларк з Університету Вітватерсранда, Інститут еволюційних досліджень.