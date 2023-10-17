Пряме зображення зв'язування гліканів з біомолекулами на рівні однієї молекули

Команда хіміків-органіків з Інституту досліджень твердого тіла Макса Планка у співпраці з дослідниками з Тюбінгенського та Копенгагенського університетів розробили метод мікроскопії для отримання зображень гліканів, пов’язаних з біомолекулами. Глікани, які є вуглеводами, що беруть участь у різних біологічних процесах, зазвичай знаходяться на поверхні клітин. Це дослідження, опубліковане в Science, є проривом у методах візуалізації на рівні однієї молекули.

Глікани відіграють вирішальну роль у згортанні білків і були широко вивчені через їх значення в біологічних процесах. У цьому дослідженні дослідники використовували техніку електророзпилення, щоб проштовхнути глікани, пов’язані з молекулами ліпідів і білків (відомі як глікозаміноглікани та глікокон’югати), на срібні та мідні поверхні. Це дозволило отримати пряме зображення молекул за допомогою скануючої тунельної мікроскопії.

Застосовуючи цю техніку, дослідницька група змогла ідентифікувати конкретні моносахариди в ланцюгах гліканів і отримати уявлення про орієнтацію та положення прикріплення гліканів на білкових скелетах. Вчені також продемонстрували застосування цього методу візуалізації, захоплюючи зображення пов’язаних з киснем гліканів, пов’язаних з білками муцину, які потенційно можуть допомогти у виявленні ранніх біомаркерів раку.

Цей новий метод візуалізації має величезний потенціал у різноманітних дослідженнях, включаючи ідентифікацію невідомих гліколіпідів і глікопротеїнів. Здатність візуалізувати послідовності та розташування гліканів на рівні однієї молекули дає цінну інформацію про структурні властивості та функціональну роль цих вуглеводів у біологічних процесах.

джерело: Келвін Анггара та інші, Пряме спостереження гліканів, зв’язаних з білками та ліпідами на рівні однієї молекули, Science (2023). DOI: 10.1126/science.adh3856