Двоядерний рутенієвий комплекс забезпечує високоселективне фотокаталітичне зменшення CO2

Дослідники з Університету Цукуби досягли значного прогресу в галузі відновлюваних джерел енергії, розробивши двоядерний комплекс рутенію (Ru), який діє як ефективний фотокаталізатор для перетворення CO2 на монооксид вуглецю (CO). Цей прорив має великі перспективи для вирішення проблеми виснаження викопного палива та боротьби з глобальним потеплінням.

Подібно до процесу фотосинтезу в рослинах, перетворення та зберігання сонячної енергії в хімічну енергію мають вирішальне значення для вирішення екологічних проблем. Команда використала потужні фотокаталітичні властивості двоядерного комплексу Ru для досягнення високоефективної реакції відновлення CO2, що призвело до селективності понад 99% щодо CO.

Для проведення експерименту суміш диметилацетаміду та води, що містить двоядерний комплекс Ru як фотокаталізатор і відновлюючий агент, піддавали впливу світла з центральною довжиною хвилі 450 нм в атмосфері CO2. Через 10 годин весь відновник був витрачений, і CO2 успішно перетворився на CO.

Дослідники визначили, що максимальний квантовий вихід реакції при 450 нм склав 19.7%. Примітно, що фотокаталітичне зменшення CO2 відбувалося з надзвичайною ефективністю, навіть коли початкова концентрація CO2 у газовій фазі була знижена до 1.5%. Це вказує на те, що майже весь введений CO2 можна перетворити на CO.

Підвищена стабільність нещодавно розробленого двоядерного комплексу Ru пояснюється сильним хелатуючим ефектом використаного ліганду. Два компоненти комплексу Ru комплексу беруть участь у фотосенсибілізації, додатково підвищуючи його стабільність в умовах реакції.

Дослідники прагнуть ще більше посилити каталітичну активність комплексу Ru, щоб створити реакційну систему, здатну ефективно керувати процесом зменшення CO2 навіть при нижчих концентраціях CO2, еквівалентних концентраціям COXNUMX в атмосфері Землі.

Це дослідження відкриває нові можливості для використання сонячної енергії для перетворення CO2 на хімічні речовини з доданою вартістю та забезпечує багатообіцяючий підхід до боротьби з негативними наслідками викидів вуглецю.

Джерело: журнал Американського хімічного товариства