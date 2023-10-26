Сила цифрових моделей рельєфу: розкриття таємниць Марса

Уявіть собі, що ви ширяєте над величними каньйонами Марса, відчуваючи хвилювання дослідження, не виходячи з дому. Завдяки новаторській роботі спеціалістів Місячно-планетарної лабораторії Університету Арізони тепер ця віртуальна пригода стала можливою.

Використовуючи спеціалізоване програмне забезпечення та зображення високої роздільної здатності, зроблені з космосу, команда Лунарно-планетарної лабораторії створила реалістичні моделі рельєфу поверхні Марса. Ці цифрові моделі місцевості (DTM) дозволяють планувальникам місій вивчати потенційні місця посадки марсоходів і посадкових апаратів, а також прокладати безпечні маршрути через чужу місцевість, закладаючи основу для майбутніх дослідницьких кампаній.

Процес створення DTM починається з High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE), приладу камери на борту NASA Mars Reconnaissance Orbiter. HiRISE знімає зображення поверхні Марса з високою роздільною здатністю, використовуючи метод, який називається фотографуванням на мітлі. На відміну від традиційних знімків, HiRISE виконує тривале сканування планети, створюючи зображення, які використовуються для створення DTM, які є топографічними картами, які фіксують форму поверхні планети.

«Створення цих DTM займає багато часу, — говорить координатор із роботи з HiRISE Арі Еспіноза. «Їхня велика кількість підкреслює цінність, яку все ще має HiRISE, особливо тому, що ніхто інший не створює зображень рельєфу Марса з такою високою роздільною здатністю».

Рівень деталізації HiRISE вражає. Він може розпізнавати об’єкти розміром до трьох футів, виявляючи потенційні перешкоди та небезпеки, які можуть бути непомітними на відстані. Велика кількість DTM з Університету Арізони зробила їх дуже затребуваним ресурсом для вивчення змін у геології Марса, визначення безпечних місць посадки та навігації маршрутами марсоходів.

Для створення DTM необхідні два зображення однієї області, зроблені з різних ракурсів і орбіт. Потім ці стереопари використовуються для створення 3D-топографічних карт. Процес є інтенсивним і включає поєднання кодування, оцінки зображень і редагування вручну.

Хоча їх основною функцією є допомога в плануванні місії, DTM також дають цінну інформацію про динамічні процеси, що відбуваються на Марсі. Від спостереження за сезонними змінами морозного покриву до відстеження руху піщаних дюн, DTM пропонують унікальну перспективу, яка дозволяє вченим розгадати таємниці Червоної планети.

Тож наступного разу, коли ви вирушите у віртуальну подорож каньйонами Марса чи подорожуватимете його підступною місцевістю разом із марсоходом, пам’ятайте про потужність цифрових моделей рельєфу та віддану команду з Університету Арізони, яка продовжує розкривати таємниці нашої сусідньої планети.

Часті питання (FAQ)

1. Що таке цифрова модель місцевості (ЦМР)?

Цифрова модель рельєфу (ЦМР) — це топографічна карта, яка відображає форму та особливості поверхні планети. У контексті Марса DTM створюються за допомогою зображень високої роздільної здатності, зроблених камерою HiRISE на борту Mars Reconnaissance Orbiter NASA.

2. Як цифрові моделі рельєфу використовуються під час дослідження Марса?

DTM є безцінними інструментами для планувальників місій. Вони дозволяють досліджувати потенційні місця посадки, ідентифікувати безпечні маршрути для марсоходів і посадкових апаратів, а також вивчати зміни в геології Марса з часом. Вони забезпечують реалістичне відображення рельєфу Марса, допомагають у навігації та розумінні динамічних процесів на планеті.

3. Яке значення мають зображення високої роздільної здатності HiRISE?

Зображення високої роздільної здатності HiRISE забезпечують безпрецедентну деталізацію поверхні Марса. Вони можуть розрізняти об’єкти розміром від трьох футів, виявляючи потенційні перешкоди, які можуть бути невидимі з відстані. Ці зображення в поєднанні зі створенням DTM пропонують глибше розуміння марсіанського ландшафту та його геологічних особливостей.

4. Як DTM створюються із зображень HiRISE?

Щоб створити DTM, два зображення однієї області беруться з різних кутів і орбіт. Ці стереопари використовуються для створення 3D-карт, які точно відображають топографію поверхні Марса. Процес включає кодування, оцінку зображень і ручне редагування для забезпечення точності та усунення помилок.

5. Яку інформацію про Марс можуть надати DTM?

DTM дозволяють вченим спостерігати за змінами на поверхні Марса, такими як сезонні коливання морозного покриву та рух піщаних дюн. Вони також допомагають у навігації марсоходів, допомагаючи визначати потенційні небезпеки та орієнтуватися на складній місцевості. Загалом, DTM пропонують унікальну перспективу, яка сприяє нашому розумінню Червоної планети.