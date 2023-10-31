Проривна техніка використовує мікробну ДНК для виявлення закопаних мінералів

Дослідники зробили новаторське відкриття в галузі розвідки корисних копалин. Вивчаючи мікробну ДНК на поверхні ґрунту, вчені з Університету Британської Колумбії (UBC) розробили неінвазивний метод виявлення похованого кімберліту, породи, пов’язаної з алмазами. Ця інноваційна техніка пропонує більш точну альтернативу традиційному геохімічному аналізу, потенційно революціонізуючи гірничодобувний сектор.

У своєму дослідженні, опублікованому в Nature Communications Earth and Environment, дослідники пояснюють, що мікроби в ґрунті зазнають змін, коли вони контактують з рудними матеріалами. Ці зміни можуть служити «біологічними відбитками», які виявляють наявність похованих родовищ корисних копалин. Аналізуючи послідовності ДНК цих мікробів-індикаторів, вчені змогли визначити конкретне розташування кімберліту, похованого на десятки метрів під поверхнею Землі.

Наслідки цього дослідження виходять за рамки розвідки алмазів. Такі ж методи секвенування ДНК можна застосувати для ідентифікації інших мінералів, важливих для глобального переходу до зеленої енергії. Наприклад, поточні дослідження команди показали багатообіцяючі результати у виявленні відкладень порфіру міді, які є життєво важливими для виробництва технологій відновлюваної енергії.

Використовуючи потужність мікробної ДНК, ця техніка потенційно може заощадити час і ресурси шукачів корисних копалин. Замість того, щоб покладатися виключно на буріння та хімічний аналіз, що може бути дорогим і трудомістким, цей неінвазивний підхід забезпечує економічно ефективний спосіб точного визначення захоронених мінералів. Крім того, це відкриває нові можливості для подальших інновацій у гірничодобувній промисловості.

FAQ

З: Як працює методика мікробної ДНК?

A: Мікроби в ґрунті зазнають змін, коли вони контактують з рудними матеріалами. Аналізуючи послідовності ДНК цих мікробів-індикаторів, дослідники можуть визначити наявність і розташування закопаних родовищ корисних копалин.

З: Які переваги цієї методики порівняно з традиційними?

Відповідь: На відміну від традиційного геохімічного аналізу, який включає буріння та тестування елементів у ґрунті, метод мікробної ДНК є неінвазивним, більш точним і потенційно більш економічно ефективним.

З: Чи можна застосувати цей метод до інших мінералів, крім алмазів?

A: Так, ця техніка має ширше застосування в розвідці корисних копалин. Дослідники також показали багатообіцяючі результати у виявленні родовищ порфірової міді, які мають вирішальне значення для технологій відновлюваної енергії.

З: Які наслідки це матиме для гірничодобувної галузі?

Відповідь: Ця революційна техніка може змінити майбутнє гірничодобувної галузі, забезпечивши більш точний і ефективний метод ідентифікації похованих корисних копалин. Він має потенціал для економії часу та ресурсів майнерів, що призводить до підвищення продуктивності та економії коштів.

джерела:

– Nature Communications Earth and Environment (https://www.nature.com/ncomms/)

– Університет Британської Колумбії (https://www.ubc.ca/)