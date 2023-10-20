Комета диявола: масивний небесний гість, що наближається до Землі

На величезному просторі нічного неба зйомка захоплюючої краси метеоритних дощів і рідкісних прольотів комет може бути корисним досвідом для спостерігачів за небом. Хоча метеоритні потоки можуть відбуватися часто, поява комет — справжня рідкість. Однак, якщо у вас є схильність до небесних чудес, позначте у своїх календарях 2024 рік, оскільки величезна комета 12P/Понс-Брукса збирається наблизитися до Землі, що змусить вас вразити. Цю колосальну комету, яку називають кометою диявола через її унікальну рогоподібну форму, значно більше за гору Еверест.

Згідно зі звітом Live Science, 21 квітня 2024 року комета 12P/Понс-Брукса надзвичайно близько підійде до Землі. Цей небесний гість розміром близько 30 кілометрів складається з кріомагми — суміші льоду, пилу та газу. Комета нещодавно вибухнула 5 і 7 жовтня, відкривши свою характерну пару рогів. Це виверження є другим спалахом з 20 липня після періоду спокою, який тривав 69 років. Зараз на шляху до внутрішньої Сонячної системи комета Диявола прямує до свого найближчого наближення до Сонця.

Під час близького наближення комету Диявола можна буде побачити неозброєним оком, хоча використання телескопа покращить огляд. Важливо відзначити, що, незважаючи на свою зловісну назву, експерти запевняють, що комета не становить загрози для Землі. Після зустрічі з нашою планетою комета продовжить свій шлях до зовнішніх країв Сонячної системи, залишаючись прихованою від нашого погляду до 2095 року.

Відкриття комети 12P/Понса-Брукса, або комети Диявола, можна зарахувати до астронома Жана-Луї Понса, який вперше помітив її 12 липня 1812 року. Ця комета, відома своїми активними крижаними вулканами, входить до 20 комет, визначених для експонування постійна вулканічна активність. Деякі експерти навіть порівнюють його форму з культовим космічним кораблем «Тисячолітній сокіл» із серії фільмів «Зоряні війни».

джерела:

– Жива наука