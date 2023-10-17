Масивна «рогата» комета мчить до Землі

Вчені зробили вражаюче відкриття, яке може посилити апокаліпсис 2020 року. Колосальна комета, втричі більша за гору Еверест, вибухнула і зараз прямує до Землі. Комета, відома як 12P/Понс-Брукс, є кріовулканічною кометою, яку також називають холодним вулканом. Він має приголомшливі 18.6 миль у діаметрі, що еквівалентно розміру невеликого міста.

Вибухова подія сталася 5 жовтня, ознаменувавши друге виверження цього міжзоряного кубика льоду за останні чотири місяці. Британська астрономічна асоціація виявила вибух, коли помітила, що комета стала набагато яскравішою завдяки світлу, відбитому її комою, яка є хмарою газу, що оточує її ядро.

В результаті вибуху на кометі утворилися «роги», що нагадують за формою рогату істоту або навіть космічний корабель «Тисячолітній сокіл» із «Зоряних війн». Причина цих рогів ще не встановлена, але експерти припускають, що це може бути пов’язано з особливою формою ядра комети.

Незважаючи на тривожну траєкторію та зловісний вигляд, безпосередньої загрози від 12P/Понс-Брукс немає. Очікується, що він досягне своєї найближчої точки до Землі в квітні 2024 року, ставши видимим неозброєним оком. Після цього він буде катапультований назад у Сонячну систему і повернеться лише у 2095 році.

Ця комета не єдина з вибуховими властивостями. 12P — одна з 20 відомих комет з діючими крижаними вулканами. Іншим відомим прикладом є 29P/Schwassmann-Wachmann, яке нещодавно мало найбільше виверження за 12 років, викинувши в космос близько 1 мільйона тонн кріомагми.

Хоча перспектива того, що величезна комета летить до Землі, може здатися тривожною, вчені запевняють нас, що поки що немає потреби панікувати. Ця небесна подія дає захоплюючу можливість спостерігати та вивчати комети, коли вони подорожують нашою Сонячною системою.

джерела:

– Жива наука

– Science Times

– Архів космічної погоди

– SpaceReference.org