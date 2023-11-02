Нове відкриття: карти марсіанського підземного льоду розкривають потенційний ресурс для майбутніх дослідників

Вчені опублікували останній набір карт, що показують розподіл підземних вод на Марсі, відкриваючи нові можливості для майбутніх місій на Червону планету. Проект картографування підповерхневого водного льоду (SWIM), що фінансується NASA, використовував дані, зібрані в ході різних місій, щоб визначити регіони, де лід може бути похований під поверхнею.

На відміну від попередніх ітерацій карт, останній випуск є найбільш детальним на сьогодні. Це пов’язано з використанням камер із високою роздільною здатністю на борту Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), який обертається навколо Марса з 2006 року. повне уявлення про межі водяного льоду, включаючи виявлення значної присутності льоду у великому ударному кратері.

Новознайдений лід переважно розташований в середніх широтах Марса, що робить його ідеальним регіоном для майбутніх місій астронавтів. Велика кількість льоду в поєднанні з густішою атмосферою є перспективним місцем для посадки. Астронавти виграють від мінімальних витрат енергії, щоб зігрітися, дозволяючи більше ресурсів для інших основних видів діяльності.

Вода, яка знаходиться над землею на Марсі, швидко випаровується через тонку атмосферу планети. Таким чином, підповерхневий лід діє як важливий ресурс, який можна видобути шляхом буріння кернів льоду. Цей лід може служити питною водою або перетворюватися на ракетне паливо, що суттєво зменшує кількість запасів, необхідних для транспортування із Землі.

Окрім практичного використання, розуміння розподілу підповерхневого льоду може дати цінну інформацію про кліматичну історію Марса. Вчені спостерігали коливання кількості водяного льоду в різних регіонах, що спонукало до нових гіпотез щодо основних причин.

Після оприлюднення цих детальних карт у вчених і планувальників місій тепер є цінний ресурс для підтримки майбутніх досліджень і колонізації Марса.

FAQ

1. Чому підповерхневий лід важливий для місій на Марс?

Підповерхневий лід на Марсі має вирішальне значення, оскільки будь-яка рідка вода на поверхні негайно випарується через тонку атмосферу планети. Лід, прихований під поверхнею, можна бурити та видобувати для різних цілей, наприклад для питної води та виробництва ракетного палива.

2. Які переваги посадкових місій у середніх широтах Марса?

Середні широти Марса пропонують кілька переваг для посадкових місій. Регіон створює густішу атмосферу, допомагаючи космічним кораблям сповільнюватися під час спуску. Крім того, він забезпечує баланс між близькістю до закопаного льоду та трохи теплішою погодою, зменшуючи енергію, необхідну для підтримки тепла астронавтів та обладнання.

3. Як підземний лід може сприяти колонізації Марса?

Відкриття підповерхневого льоду є цінним ресурсом для майбутніх дослідників і потенційних колонізаторів Марса. Видобутий лід можна перетворити на питну воду та ракетне паливо, що значно зменшить кількість запасів, які необхідно транспортувати із Землі.

4. Що розподіл підземного льоду може сказати нам про клімат Марса?

Різниця в кількості підповерхневого льоду в різних регіонах Марса може допомогти вченим розгадати історію клімату планети. Вивчаючи ці варіації, дослідники можуть розробити нові гіпотези, щоб пояснити відмінності та отримати уявлення про минулу динаміку клімату планети.