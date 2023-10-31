Нові відкриття в передбаченні структури білка за допомогою AlphaFold 3

DeepMind, провідна дослідницька лабораторія штучного інтелекту, майже п’ять років тому зробила хвилю, представивши AlphaFold, систему штучного інтелекту, здатну точно прогнозувати структуру білка в організмі людини. Відтоді DeepMind досяг значних успіхів і випустив оновлену версію під назвою AlphaFold 2 у 2020 році. Продовжуючи свою новаторську роботу, DeepMind представив AlphaFold 3, який може генерувати прогнози для майже всіх молекул у Банку даних про білки.

Protein Data Bank — це найбільша у світі база даних біологічних молекул у відкритому доступі. Завдяки розширеним можливостям AlphaFold 3 Isomorphic Labs, спін-офф DeepMind, зосереджений на відкритті ліків, уже використовує модель для розробки терапевтичних ліків. Характеризуючи різні молекулярні структури, які відіграють вирішальну роль у лікуванні захворювань, AlphaFold 3 допомагає в ідентифікації та розробці нових молекул, які потенційно можуть стати ліками.

Що відрізняє AlphaFold 3 від інших, так це його здатність передбачати не лише структури білків, але й структури лігандів, нуклеїнових кислот і посттрансляційних модифікацій. Ліганди - це молекули, які зв'язуються з рецепторними білками та впливають на клітинну комунікацію, тоді як нуклеїнові кислоти несуть генетичну інформацію. Крім того, посттрансляційні модифікації — це хімічні зміни, які відбуваються після утворення білка.

Ця революційна система штучного інтелекту виявилася цінним інструментом у відкритті ліків. Традиційно дослідники-фармацевтики покладаються на методи докінгу, щоб зрозуміти взаємодію між білками та лігандами. Ці методи вимагають введення еталонної структури білка та запропонованої позиції зв’язування для ліганду. Однак AlphaFold 3 усуває потребу в еталонній структурі або запропонованому положенні. Він може передбачати структури білків, які раніше не були охарактеризовані, і моделювати, як білки та нуклеїнові кислоти взаємодіють з іншими молекулами. Цей рівень моделювання наразі неможливий за допомогою існуючих методів стикування.

DeepMind визнає, що AlphaFold 3 все ще має можливості для вдосконалення. У технічному документі, в якому описуються його сильні сторони та обмеження, дослідники відзначили, що система не може передбачити структури молекул РНК, які несуть інструкції для синтезу білка в організмі. Проте постійні зусилля DeepMind та Isomorphic Labs спрямовані на усунення цього обмеження та подальше розширення можливостей системи.

Розробка та прогрес AlphaFold 3 підкреслюють величезний потенціал штучного інтелекту в просуванні наукового розуміння складних молекулярних механізмів в організмі людини. Оскільки DeepMind продовжує свою роботу, дослідники очікують ще більших досягнень у передбаченні структури білка та відкритті ліків.

Часті питання (FAQ)

1. Що таке AlphaFold 3?

AlphaFold 3 — це система ШІ, розроблена DeepMind, яка може точно передбачати структури білків, лігандів, нуклеїнових кислот і посттрансляційних модифікацій.

2. Чим AlphaFold 3 корисний у розробці ліків?

Прогнози AlphaFold 3 допомагають ідентифікувати та створювати нові молекули, які потенційно можуть стати ліками.

3. Що таке методи стикування?

Методи докінгу – це комп’ютерне моделювання, яке використовують фармацевтичні дослідники для розуміння взаємодії між білками та лігандами.

4. Чим AlphaFold 3 відрізняється від традиційних методів стикування?

На відміну від методів стикування, AlphaFold 3 не потребує еталонної структури білка або запропонованої позиції зв’язування. Він може передбачати раніше неохарактеризовані білки та моделювати взаємодії з іншими молекулами.

5. Які обмеження AlphaFold 3?

У той час як AlphaFold 3 чудово прогнозує структуру білків і лігандів, він не вміє прогнозувати структури молекул РНК.