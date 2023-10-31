Прогнозування білкових структур: AlphaFold від DeepMind революціонізує відкриття ліків

Після революційного випуску AlphaFold, системи штучного інтелекту, розробленої DeepMind, у 2016 році, остання версія, AlphaFold 2, дебютувала у 2020 році. Однак інновації DeepMind на цьому не зупинилися. Сьогодні DeepMind оголосив про випуск наступника AlphaFold 2, який може похвалитися новими та вдосконаленими можливостями, які можуть революціонізувати відкриття ліків.

Останній випуск AlphaFold має можливість створювати прогнози для майже всіх молекул у Protein Data Bank, найбільшій у світі базі даних біологічних молекул із відкритим доступом. Isomorphic Labs, спін-офф DeepMind, який зосереджується на відкритті ліків, уже використовує цю вдосконалену модель для допомоги в розробці терапевтичних ліків. Характеризуючи різні молекулярні структури, важливі для лікування захворювань, нова модель AlphaFold спрямована на прискорення розробки нових ефективних ліків.

Що відрізняє новий AlphaFold від інших, так це його розширення за межі прогнозування білка. DeepMind стверджує, що ця модель може точно передбачити структури лігандів, які є молекулами, які зв’язуються з рецепторними білками та викликають зміни в клітинному зв’язку. Крім того, він може передбачати структури нуклеїнових кислот, які містять важливу генетичну інформацію, і посттрансляційні модифікації, які передбачають хімічні зміни, що відбуваються після створення білка.

Прогнозування білок-лігандних структур є життєво важливим у відкритті ліків, оскільки це дозволяє вченим ідентифікувати та конструювати потенційно потужні молекули з терапевтичними властивостями. Традиційно фармацевтичні дослідники покладаються на методи докінгу, які включають моделювання взаємодії білків і лігандів. Ці методи вимагають еталонних білкових структур і запропонованих положень зв’язування для лігандів. Однак з останнім AlphaFold потреба в еталонній структурі білка або запропонованому положенні відпала. Модель може передбачати структури білків, які не були детально охарактеризовані, і моделювати їх взаємодію з іншими молекулами. Цей рівень моделювання перевершує можливості сучасних методів стикування.

DeepMind наголошує, що їхня остання модель демонструє значний прогрес у прогнозуванні зв’язування антитіл, критичної області для відкриття ліків. Потенціал штучного інтелекту для покращення нашого розуміння складних молекулярних механізмів у людському тілі чітко демонструє надзвичайна продуктивність нового AlphaFold.

Незважаючи на чудові можливості, останній AlphaFold не ідеальний. У детальному документі дослідники DeepMind і Isomorphic Labs визнають, що система має обмеження при передбаченні структур молекул РНК. Молекули РНК відіграють життєво важливу роль у виконанні інструкцій для синтезу білка в організмі. Проте очевидно, що і DeepMind, і Isomorphic Labs активно працюють над усуненням цього обмеження та подальшим удосконаленням своєї системи ШІ.

Питання та відповіді:

Q: Що таке AlphaFold?

A: AlphaFold — це система штучного інтелекту, розроблена DeepMind, яка точно прогнозує структуру білка в організмі людини.

З: Як AlphaFold допомагає у відкритті ліків?

A: Завдяки точному прогнозуванню білкових структур і взаємодії з лігандами AlphaFold допомагає ідентифікувати та розробляти нові молекули для потенційних ліків.

З: Що таке ліганди?

A: Ліганди – це молекули, які зв’язуються з рецепторними білками та впливають на клітинну комунікацію.

З: Що таке нуклеїнові кислоти?

A: Нуклеїнові кислоти - це молекули, що містять генетичну інформацію, вирішальну для різних біологічних процесів.

З: Чим AlphaFold відрізняється від методів стикування?

Відповідь: AlphaFold може передбачати структури білка без потреби в еталонній структурі чи пропонованих позиціях зв’язування, що перевершує можливості сучасних методів стикування.

З: Які поточні обмеження AlphaFold?

Відповідь: AlphaFold все ще стикається з проблемами точного прогнозування структур молекул РНК, які відіграють життєво важливу роль у синтезі білка.