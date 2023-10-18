Міське життя

Відкриття нових технологій і потужності ШІ

наука

Чи може AI допомогти впоратися зі зміною клімату?

ByРоберт Ендрю

Жовтень 18, 2023
Чи може AI допомогти впоратися зі зміною клімату?

Штучний інтелект (ШІ) може відігравати значну роль у вирішенні викликів, пов’язаних зі зміною клімату, вважає Сімс Візерспун, керівник відділу кліматичних заходів у DeepMind, лабораторії штучного інтелекту Google. В інтерв’ю напередодні виступу на WIRED Impact Візерспун обговорила три способи, якими ШІ може сприяти вирішенню цієї глобальної проблеми.

Перший спосіб полягає в здатності штучного інтелекту покращувати прогнозування та моніторинг зміни клімату. Робота DeepMind щодо поточної прогнози опадів, наприклад, була визнана більш точною, ніж інші методи синоптиків Метеорологічної служби. Завдяки більш точним моделям ШІ може допомогти нам краще зрозуміти зміну клімату та її наслідки.

Другий шлях – це оптимізація існуючих систем та інфраструктури. Замінити всі поточні системи зеленими технологіями миттєво неможливо. Таким чином, ШІ можна використовувати для оптимізації цих існуючих систем, роблячи їх більш ефективними та стійкими.

Третій спосіб, у який штучний інтелект може зробити свій внесок, це сприяння розвитку нових зелених технологій. Використовуючи можливості штучного інтелекту, вчені та дослідники можуть прискорити відкриття та впровадження інноваційних рішень для боротьби зі зміною клімату.

Загалом штучний інтелект має потенціал стати потужним інструментом у боротьбі зі зміною клімату. Це може покращити наше розуміння проблеми, оптимізувати існуючу інфраструктуру та стимулювати розробку нових стійких рішень. Оскільки технології продовжують розвиватися, надзвичайно важливо досліджувати та використовувати потенціал ШІ для створення більш стійкого майбутнього.

Визначення:
– Штучний інтелект (ШІ): моделювання процесів людського інтелекту машинами, особливо комп’ютерними системами.
– Зміна клімату: тривала зміна температури та типових погодних умов у певному місці.
– Оптимізація: дія найкращого або найефективнішого використання ситуації чи ресурсу.
– Зелені технології: технологія, яка є екологічно чистою та стійкою.

джерела:
– ПРОВОДОВИЙ: (джерело статті)

By Роберт Ендрю

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