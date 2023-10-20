В Індійському океані виявлено найглибші докази знебарвлення коралових рифів

Вчені зробили новаторське відкриття в Індійському океані, виявивши найглибші докази відбілювання коралових рифів, які коли-небудь зареєстровані. Ці докази, знайдені на глибині понад 90 метрів, є значущими, оскільки вони показують серйозність шкоди, завданої кораловим рифам, які мають важливе значення для здоров’я екосистеми океану.

Опубліковане в Nature Communications дослідження, проведене дослідниками з Університету Плімута, показало, що ділянки коралових рифів, розташовані на глибині понад 90 метрів від поверхні Індійського океану, зазнали значного знебарвлення, причому в деяких регіонах постраждало до 80 відсотків рифів. . Цю шкоду можна пояснити підвищенням температури моря в Індійському океані на 30 відсотків.

Ці дивовижні відкриття суперечать попереднім переконанням, що більш глибокі корали були більш стійкими до потепління океану. Доктор Філ Хосегуд, провідний дослідник дослідження, висловив своє здивування, заявивши: «Рифи на однакових глибинах у всьому світі, ймовірно, піддаються ризику через схожі кліматичні зміни».

Під час дослідження центральної частини Індійського океану дослідники використовували підводних роботів і отримані з супутника океанографічні дані. Під час дослідницького круїзу в листопаді 2019 року вони спостерігали перші ознаки відбілювання коралів у більш глибоких рифах за допомогою дистанційно керованих підводних апаратів, оснащених камерами. Це знебарвлення було спричинене поглибленням термокліну, шару, де температура швидко змінюється з глибиною, що пов’язано з регіональними кліматичними моделями, подібними до Ель-Ніньо, ще більше посиленими кліматичною кризою.

У той час як деякі частини постраждалого рифу показали ознаки відновлення між 2020 і 2022 роками, вчені наголошують на нагальності посилення зусиль моніторингу в глибинах океану. Мезофотичні корали, які повинні були компенсувати пошкодження мілководних коралів, також виявилися вразливими.

Згідно з даними індійського уряду, протягом останніх кількох десятиліть у тропічному Індійському океані спостерігалося значне зростання потепління океану, із середнім підвищенням температури поверхні моря (ТМП) приблизно на 1 градус Цельсія з 1951 по 2015 рік. Це потепління відбувається зі швидкістю 0.15 градуса Цельсія за десятиліття.

Це відкриття підкреслює необхідність негайних дій для вирішення проблеми зміни клімату та захисту коралових рифів у всьому світі. Зусилля з моніторингу слід посилити, щоб зрозуміти ступінь шкоди та розробити ефективні стратегії збереження цих вразливих екосистем.

джерела:

– Природні комунікації (дослідження)

– Плімутський університет (дослідна установа)

– Дані уряду Індії