В Індійському океані виявлено найглибші відомі докази знебарвлення коралових рифів

Нове дослідження, проведене вченими з Університету Плімута, виявило найглибші відомі докази відбілювання коралів на кораловому рифі, який знаходиться майже на 300 футів нижче поверхні в Індійському океані. Відбілювання коралів відбувається, коли стресори, такі як зміна температури, поживних речовин або світла, змушують корали викидати водорості зооксантелли, що живуть у їхніх тканинах, у результаті чого вони стають білими. Найпоширенішою причиною відбілювання коралів є підвищення температури океану через зміну клімату.

Раніше вважалося, що мезофотичні коралові екосистеми, які знаходяться в більш глибоких і прохолодних водах, є притулком для мілководних рифів. Однак дослідження виявило обмежений зв’язок між цими екосистемами та мілкими коралами, підкреслюючи необхідність розуміння їх сприйнятливості до потепління океанів. Подія знебарвлення в центральній частині Індійського океану пояснюється диполем Індійського океану, який спричинив підвищення температури океану на 30% і пошкодив 80% коралових рифів на глибинах, які, як вважають, були стійкими до потепління.

Доктор Філіп Хосегуд, співавтор дослідження, висловив здивування цими висновками, заявивши, що більш глибокі корали вважаються стійкими до потепління океану через більш прохолодну воду, яку вони населяють. Однак це дослідження демонструє, що глибші рифи також знаходяться під загрозою зміни клімату.

Дослідження під назвою «Мезофотичне відбілювання коралів, пов’язане зі змінами глибини термокліну» було опубліковано в журналі Nature Communications. Дослідники з Університету Плімута проводили дослідження в центральній частині Індійського океану більше десяти років. Під час своїх дослідницьких круїзів вони використовують комбінацію даних, отриманих із супутника, моніторингу на місці та підводних роботів для збору інформації про океанографію та біорізноманіття регіону.

Дослідники виявили докази пошкодження коралів під час дослідницького круїзу в листопаді 2019 року. Дистанційно керовані підводні апарати з камерами моніторингу зафіксували зображення вибілених коралів, тоді як мілководні рифи не виявляли жодних ознак знебарвлення. Подальший аналіз даних, зібраних під час круїзу, а також супутникової інформації про температуру океану, показав, що знебарвлення було спричинене поглибленням термокліну, що є результатом зміни клімату, що посилює природні цикли мінливості.

Дослідження підкреслює вразливість мезофотичних коралових екосистем до теплового стресу та підкреслює важливість моніторингу глибоководного дна океану. Відновлення великих частин рифу після події відбілювання показує, що мезофотичні корали мають потенціал для відновлення, але також викликає занепокоєння щодо впливу майбутніх подій відбілювання на смертність коралів і втрату біорізноманіття.

Дослідники дійшли висновку, що розширення нашого розуміння впливу зміни клімату на глибоководні корали має вирішальне значення, оскільки ці екосистеми залишаються в основному недостатньо вивченими. Сукупний вплив Ель-Ніньо та диполя Індійського океану посилює вплив, який відчувається в регіоні, підкреслюючи необхідність подальших досліджень і зусиль щодо збереження цих критичних середовищ існування.

джерела:

– Плімутський університет: (URL не надано)

– EcoWatch: (URL не надано)