Астрономи використовують глибоке навчання, щоб покращити розуміння еволюції Галактики

Команда астрономів під керівництвом астронома Токійського університету Кейї Хірашіми застосувала глибоке навчання, щоб симулювати космічні вибухи, викликані вмираючими масивними зірками. Удосконалюючи моделювання наднових, дослідники сподіваються отримати глибше розуміння формування та еволюції галактик. Точне моделювання складних аспектів цих вибухів могло б відкрити розуміння дисперсії хімічних елементів, необхідних для життя у Всесвіті.

Хірашіма черпав натхнення у застосуванні глибокого навчання для прогнозування погоди під час події Хакатон. Визнаючи подібність між обчисленнями гідродинаміки в прогнозуванні погоди та дослідженням вибухів наднових, Хірашіма задумався, чи можна модифікувати моделі глибокого навчання для використання в його галузі досліджень.

Протягом свого життя зірки генерують хімічні елементи за допомогою ядерного синтезу в своїх ядрах. Коли зірка більше не може злити важчі елементи, зовнішній тиск, який протидіє гравітації, руйнується, спричиняючи вибух зовнішніх шарів зірки в наднову. Цей вибух розкидає елементи, створені зіркою, у космос, зрештою включаючи їх у наступне покоління зірок і планет, що обертаються навколо них. Тому розуміння наднових має вирішальне значення для розгадки історії походження життя, включно з людьми.

Наднові не тільки впливають на хімічне збагачення галактик, але й відіграють значну роль в галактичній еволюції. Сучасні моделі поведінки галактик занадто спрощують вибухи наднових, припускаючи ідеальну сферичну форму. Однак насправді ці вибухи асиметричні, причому деякі області зоряної оболонки є більш складними, ніж інші.

Використовуючи глибоке навчання, астрономи можуть ідентифікувати конкретні частини вибуху, які вимагають пильнішої уваги під час моделювання, скорочуючи кроки обчислення та покращуючи точність. Команда Хірашіми розробила нову модель під назвою 3D-MIM, яка скоротила час обчислення 100,000 99 років еволюції наднової на XNUMX%. Цей прорив може допомогти подолати обчислювальні вузькі місця та прискорити дослідження в цій галузі.

Робота команди відкриває можливості, окрім вивчення наднових зірок. Новий підхід глибокого навчання може бути застосований до інших явищ, які впливають на еволюцію галактик, таких як області зорепаду — великі ділянки галактик з інтенсивним зореутворенням. Крім того, команда прагне розширити використання 3D-MIM для моделювання народження зірок, ще більше покращуючи наше розуміння Всесвіту.

FAQ

З: Що таке глибоке навчання?

Глибоке навчання — це підмножина штучного інтелекту, яка використовує алгоритми, щоб дозволити комп’ютерам розпізнавати закономірності та приймати рішення на основі великих обсягів даних.

З: Що таке наднова?

Наднова — це вибухова подія, яка відбувається в кінці життя зірки. Це призводить до викиду зовнішніх шарів зірки та розсіювання хімічних елементів у космос.

З: Чому наднові важливі?

Наднові грають вирішальну роль у розповсюдженні хімічних елементів, необхідних для життя, у Всесвіті. Вони також впливають на галактичну еволюцію та дають зрозуміти походження життя.

джерела:

– [Щомісячні повідомлення Королівського астрономічного товариства](https://rmastronomicalsociety.org)