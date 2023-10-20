Складний танець між нервовою та імунною системами: ідеї нейроімунної осі

Незважаючи на те, що нервова та імунна системи є різними одиницями, вони мають складні взаємозалежні відносини. Цей заплутаний танець між двома системами, відомий як нейроімунна вісь, відіграє вирішальну роль в організації різноманітних фізіологічних процесів у мозку, шкірі та шлунково-кишковому тракті. Комунікація між клітинами в цих системах захопила таких вчених, як Ісаак Чіу, імунобіолог із Гарвардської медичної школи.

Дослідження Чіу були зосереджені на розкритті складних взаємодій між Т-клітинами, мікроглією та бактеріями в контексті нейродегенерації, бактеріальних інфекцій шкіри та мікробних інфекцій, таких як менінгіт, сибірська виразка та коліт. Його відкриття пролили світло на нові механізми болю та запалення, виявивши роль нейронів, імунних клітин і мікробів у цих процесах.

Біль, фундаментальна здатність організму відчувати небезпеку, тісно пов’язана з імунною системою. Ноцицепторні нейрони, які відповідають за посередництво болю, взаємодіють з імунними клітинами через двонаправлені перехресні перешкоди. Імунні клітини виробляють речовини, які можуть безпосередньо впливати на нерви, роблячи їх більш чутливими до болю. У свою чергу, ноцицептори зберігають нейропептиди, які імунні клітини можуть відчувати, впливаючи на їх поведінку.

Дослідницька група Чіу зосередилася на таких нейропептидах, як пептид, пов’язаний з геном кальцитоніну (CGRP), і їх взаємодії з імунними клітинами, зокрема макрофагами, нейтрофілами, моноцитами, Т-клітинами та В-клітинами. Команда виявила, що взаємодія між цими нейропептидами та рецепторами імунних клітин може впливати на вироблення цитокінів, поляризацію макрофагів, залучення нейтрофілів і реакцію Т-клітин. Ці нейропептиди відіграють потужну регуляторну роль в імунітеті.

У контексті мікробних інфекцій команда Чіу виявила захоплююче розуміння того, як бактерії можуть захопити больові волокна. Наприклад, при менінгіті, викликаному Streptococcus pneumoniae і Streptococcus agalactiae, ці збудники активують ноцицепторні нейрони через пороутворюючий токсин, який називається пневмолізин. Ця активація призводить до виробництва CGRP, який, у свою чергу, пригнічує виробництво захисних цитокінів макрофагами, дозволяючи бактеріям виживати та легше вторгатися в мозок.

Завдяки своїм дослідженням Чіу та його команда змогли маніпулювати нейроімунною віссю на моделях тварин, щоб підвищити здатність імунної системи боротися з бактеріальними інфекціями, такими як менінгіт. Націлюючись на конкретні молекулярні взаємодії та використовуючи підходи in vivo та in vitro, вони отримали уявлення про складну взаємодію між нейронами, імунними клітинами та мікробами.

Це дослідження має значне значення для терапевтичних стратегій. Націлюючись на шляхи болю, наприклад, блокуючи CGRP, можна посилити імунну відповідь проти інфекцій. Розуміння нейроімунної осі відкриває цілу нову сферу можливостей для лікування різних захворювань та інфекцій.

Джерела: The Scientist, Wiley Online Library, Nature Reviews Immunology, Національний інститут стоматологічних і краніофаціальних досліджень