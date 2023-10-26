Погляд у загадковий світ темних галактик

Темна матерія, таємнича та невловима речовина, яка становить значну частину нашого Всесвіту, продовжує захоплювати астрономів. Хоча її майже неможливо спостерігати, наукові моделі показують, що темна матерія становить колосальні 26% космосу, перевищуючи кількість звичайної матерії, яку ми можемо побачити.

Прагнучи зрозуміти таємниці Всесвіту, астрономи натрапили на галактики, склад яких переважно складається з темної матерії. Одним з таких відкриттів стала ультрадифузна галактика Dragonfly 44 (UDG) у 2016 році. Незважаючи на те, що її маса порівнянна з нашим Чумацьким Шляхом, відсутність яскравих зірок і типова галактична структура натякали на домінування темної матерії в цій загадковій галактиці.

Вчені також натрапили на «майже темні галактики», які не зовсім темні. Ці галактики мають обмежену світність і містять значну кількість темної матерії. У новаторському відкритті дослідники, можливо, нещодавно ідентифікували найбільшу майже темну галактику на сьогоднішній день.

Вік цього небесного тіла, яке називають галактикою «Нубе», оцінюється приблизно в 10 мільярдів років. Його відкриття сталося завдяки аналізу даних, зібраних проектом IAC Stripe 82 Legacy Project, який зосереджувався на певній області неба, зображеній телескопом SDSS. Що відрізняє Nube від інших, так це його дивовижний радіус напівмаси в 22,500 XNUMX світлових років, що втричі більше, ніж середній UDG.

Крім того, галактика Nube демонструє неймовірно низький рівень оптичного випромінювання, в результаті чого поверхнева яскравість становить лише 26.75 маг/сек2. Щоб пояснити це в перспективі, звичайні UDG, які вже вважаються одними з найслабкіших галактик у спостережуваному Всесвіті, мають поверхневу яскравість, яка в десять разів яскравіша. Насправді, об’єкти глибокого неба понад 22 маг/кутну секунду вважаються слабкими, з абсолютно темним небом, що вимірюється при поверхневій яскравості 21.8 маг/кутова секунда.

Маючи зоряну масу приблизно в 390 мільйонів разів більшу за наше Сонце, Nube блідне в порівнянні зі світністю Чумацького Шляху. Однак важливо зазначити, що навіть типові UDG містять лише на 1% більше зірок, ніж наша рідна галактика, що робить порівняння двох типів галактик дещо несправедливим.

Відкриття галактики Nube викликало захоплюючі дискусії серед вчених щодо її походження та унікальних властивостей. Його особлива природа є результатом його формування чи щось трансформаційне відбулося пізніше? У майбутньому відкриваються захоплюючі перспективи для розгадки загадки цих темних галактик.

Часті питання (FAQ)

З: Що таке темна матерія?

Відповідь: Темна матерія — це форма матерії, яка не випромінює, не поглинає та не відбиває світло, що робить її невидимою та неможливою для виявлення традиційними засобами. Вважається, що він становить близько 26% Всесвіту.

З: Що таке майже темна галактика?

A: Майже темна галактика відноситься до галактики, яка має обмежену світність і містить значну кількість темної матерії. Ці галактики не зовсім темні, але майже відповідають цьому визначенню.

З: Як була відкрита галактика Nube?

В: Галактику Nube було ідентифіковано за допомогою аналізу даних проекту IAC Stripe 82 Legacy. Проект був зосереджений на певній ділянці неба, зображеній телескопом SDSS.

З: Як галактика Nube порівнюється з Чумацьким Шляхом?

Відповідь: Зоряна маса галактики Nube приблизно в 390 мільйонів разів більша за наше Сонце, тоді як Чумацький Шлях приблизно в 3,800 разів масивніший. Однак порівняти ці два складно, оскільки навіть типові UDG мають значно менше зірок, ніж Чумацький Шлях.

З: Що означає відкриття темних галактик?

Відповідь: Відкриття темних галактик викликає інтригуючі питання про походження та природу таких небесних тіл. Вчених цікавить, чи виникли їхні особливі властивості під час формування чи були результатом пізніших трансформаційних подій.