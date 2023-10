Загадкова темна матерія може взаємодіяти зі звичайною матерією через темні фотони, показує новий аналіз

Нещодавній аналіз, проведений міжнародною групою фізиків, пропонує потенційне пояснення певних даних експериментів з розсіювання високих енергій. Дослідники припускають, що темні фотони, гіпотетичні частинки, пов’язані з темною матерією, можуть бути відповідальними за ці спостереження. Темна матерія, яка становить приблизно 85% маси Всесвіту, отримала свою назву тому, що не взаємодіє з електромагнітним випромінюванням.

Темні фотони є частиною темного сектора, гіпотетичної частини Всесвіту, де знаходиться темна матерія. Ці частинки потенційно слабко з’єднуються зі звичайною матерією через змішування калібрувального бозона, відомого як темний фотон. Цей зв’язок може дати розуміння природи темної матерії та її взаємодії з рештою Всесвіту.

Аналіз проводили Ніколас Хант-Сміт і його колеги з Університету Аделаїди, Австралія, і опублікували в Journal of High Energy Physics. У своєму дослідженні дослідники виконали глобальний квантовий хромодинамічний аналіз даних високоенергетичного розсіювання в рамках кутового моменту лабораторії Джефферсона.

Результати вказують на те, що модель, яка включає темний фотон, є кращою перед конкуруючою гіпотезою Стандартної моделі. Значущість цієї переваги вимірюється в 6.5 стандартних відхилень. Аналіз зосереджувався на експериментах із глибоко непружного розсіювання, які включають високоенергетичний зонд, який взаємодіє з протоном, що призводить до визначення розподілу імпульсу кварків усередині протона.

Хоча фізик-теоретик Тім Хоббс з Аргонської національної лабораторії назвав дослідження «провокаційним», він підкреслює необхідність подальших досліджень і кращого кількісного визначення невизначеності. Інші експерименти, такі як електронно-позитронні експерименти, також можуть дати цінну інформацію про існування темних фотонів.

Цей аналіз відкриває нові можливості для вивчення темної матерії та проливає світло на її таємничу природу. Досліджуючи властивості та взаємодію темних фотонів, вчені сподіваються отримати краще розуміння ролі темної матерії у Всесвіті.

