Нові відкриття в дослідженні темної матерії: трансляції з глибокого підпілля

Вчені з Центру передового досвіду з фізики частинок темної матерії (CDM) зробили новаторське відкриття у своїх пошуках розгадати таємниці темної матерії. Важливою віхою для проекту стало те, що вони отримали перші передачі від детектора мюонів, розміщеного на глибині 1 км під землею в Підземній фізичній лабораторії Ставелла (SUPL).

Мюонний детектор відіграє вирішальну роль у реєстрації кількості космічного випромінювання, яке досягає лабораторії, розташованої на золотих копальнях Stawell. Ці мюони є більш важкими версіями електронів і утворюються, коли космічні промені стикаються з атомами в атмосфері Землі. Відстежуючи ці зіткнення, мюонний детектор надає цінні дані про рівні космічного випромінювання.

У перші дні роботи мюонний детектор зафіксував напрочуд низьку кількість виявлень, у середньому близько п’яти на день. Це різко контрастує з очікуваними 1.8 мільйонами взаємодій, які відбуватимуться над землею. Значне зменшення космічного випромінювання демонструє ефективність будівництва лабораторії глибоко під землею, забезпечуючи незаймане середовище для виявлення частинок темної матерії.

Дані, зібрані з мюонного детектора, продовжуватимуть контролювати дослідники CDM, щоб переконатися, що рівні космічного випромінювання залишаються низькими. Це, зрештою, прокладе шлях для успішного транспортування експериментального судна SABER South до SUPL у 2024 році. Експеримент SABRE South, віддзеркалюючи подібний експеримент у Північній півкулі, має на меті дослідити, чи є показання, зроблені італійськими дослідниками, результатом сезонні коливання або ознаки темної матерії.

Ця захоплююча віха знаменує значний крок вперед у дослідженні темної матерії. Міжнародна наукова спільнота уважно стежить за прогресом проекту, оскільки відкриття, зроблені в SUPL, можуть змінити наше розуміння Всесвіту. Створення SUPL як унікального закладу, який поєднує інтереси громади та дослідницькі цілі, закладає основу для новаторських наукових інновацій у майбутньому.

Питання та відповіді:

З: Що таке мюонний детектор?

A: Детектор мюонів – це пристрій, який використовується для вимірювання кількості космічного випромінювання шляхом виявлення мюонів, які є більш важкими версіями електронів, що утворюються в результаті зіткнення космічних променів з атомами в атмосфері Землі.

З: Що таке темна матерія?

A: Темна матерія - це таємнича речовина, яка, як вважають, становить значну частину маси Всесвіту. Він не взаємодіє зі світлом чи іншими формами електромагнітного випромінювання, що ускладнює його пряме виявлення.

З: Чому важливо зменшити космічне випромінювання в лабораторії?

В: Зменшення космічного випромінювання має вирішальне значення для дослідження темної матерії, оскільки воно допомагає створити незаймане середовище для виявлення частинок темної матерії. Високі рівні космічного випромінювання можуть заважати точним вимірюванням і закривати сигнали від взаємодії темної матерії.