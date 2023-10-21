Подвійні чорні діри можуть бути більш стабільними, ніж вважалося раніше

Вчені виявили, що подвійні чорні діри можуть бути більш стабільними, ніж вважалося спочатку. Ці чорні діри утворюються, коли масивні зірки колапсують у нескінченно щільну «сингулярність». Маючи масу, набагато більшу за Сонце, вони мають сильне гравітаційне тяжіння, яке не може уникнути навіть світло. Часто подвійні чорні діри утворюються, коли дві масивні зірки обертаються навколо одна одної.

Коли ці чорні діри рухаються, вони створюють гравітаційні хвилі, які відносять кутовий момент від системи. Це змушує чорні діри обертатися разом, зрештою стикаючись і утворюючи єдину, більш масивну чорну діру. Раніше вважалося, що цей процес неминучий, і подвійні чорні діри завжди будуть ставати поодинокими об'єктами.

Однак тепер вчені розуміють, що Всесвіт розширюється, і це розширення прискорюється завдяки так званій темній енергії. Ця темна енергія змушує чорні діри перебувати в тканині простору-часу, що постійно розширюється, що підвищує ймовірність того, що вона може допомогти утримувати двійкові чорні діри розділеними.

Дослідники з Саутгемптонського та Кембриджського університетів дослідили цю ідею за допомогою складних математичних моделей. Вони виявили, що дві чорні діри, які не обертаються, можуть існувати в рівновазі, причому розширення Всесвіту протидіє їхньому гравітаційному тяжінню. Це означає, що здалеку пара чорних дір у рівновазі буде виглядати як одна чорна діра, що ускладнить виявлення того, чи це один об’єкт, чи подвійна система.

Крім того, гравітаційне тяжіння між подвійними чорними дірами завадило б розширенню Всесвіту відштовхувати їх занадто далеко одна від одної. Дослідники вважають, що їхні висновки можуть бути застосовані до обертових чорних дір і навіть більш складних систем чорних дір з кількома об’єктами.

Дослідження було опубліковано в журналі Physical Review Letters.

джерела:

- Університет Саутгемптона

- Кембриджський університет