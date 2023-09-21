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NASA попереджає, що астероїд Бенну потенційно може вдаритися по Землі

ByМамфо Брешіа

Вересень 21, 2023
NASA попереджає, що астероїд Бенну потенційно може вдаритися по Землі

Нещодавно NASA заявило, що астероїд Бенну, за яким спостерігали протягом останніх 25 років, може зіткнутися із Землею в майбутньому. Бенну, відомий небезпечний астероїд, був вперше виявлений у 1999 році, і вчені прогнозують, що він потенційно може зіткнутися з нашою планетою до вересня 2182 року, згідно з науковою групою OSIRIS-REx.

Відповідно до дослідження, опублікованого в ScienceDirect, Бенну обертається навколо Землі за шість років і вже мав три близькі зустрічі з нашою планетою в 1999, 2005 і 2011 роках. Вчені оцінюють шанси зіткнення в 1 до 2,700, що еквівалентно ймовірність близько 0.037%.

Місія OSIRIS-REx, запущена NASA 8 вересня 2016 року, спрямована на глибоке вивчення Бенну. У жовтні 2020 року місія успішно торкнулася поверхні астероїда, зібрала зразок і відлетіла від його поверхні. Очікується, що цей зразок дасть вирішальне розуміння Сонячної системи та змінить наше розуміння її походження.

Астрофізик Хакім Олуєсі в розмові з ABC News підкреслив важливість місії OSIRIS-REx, заявивши, що вона розкриє важливу інформацію про ранню Сонячну систему. Він також згадав про можливість знайти біологічні молекули або молекули-попередники життя в зібраних зразках.

Як повідомляє ABC News, якби астероїд Бенну зіткнувся із Землею, удар вивільнив би приблизно 1,200 мегатонн енергії, що в 24 рази перевищує потужність найпотужнішої штучної ядерної зброї.

Підсумовуючи, попередження NASA про потенційне зіткнення астероїда Бенну з Землею привертають увагу до важливості поточних наукових місій, таких як OSIRIS-REx, які мають на меті поглибити наше розуміння цих небесних об’єктів і оцінити потенційні ризики, які вони можуть становити для нашої планети.

джерела:
– дослідження ScienceDirect
– ABC News

By Мамфо Брешіа

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