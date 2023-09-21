NASA попереджає, що астероїд Бенну потенційно може вдаритися по Землі

Нещодавно NASA заявило, що астероїд Бенну, за яким спостерігали протягом останніх 25 років, може зіткнутися із Землею в майбутньому. Бенну, відомий небезпечний астероїд, був вперше виявлений у 1999 році, і вчені прогнозують, що він потенційно може зіткнутися з нашою планетою до вересня 2182 року, згідно з науковою групою OSIRIS-REx.

Відповідно до дослідження, опублікованого в ScienceDirect, Бенну обертається навколо Землі за шість років і вже мав три близькі зустрічі з нашою планетою в 1999, 2005 і 2011 роках. Вчені оцінюють шанси зіткнення в 1 до 2,700, що еквівалентно ймовірність близько 0.037%.

Місія OSIRIS-REx, запущена NASA 8 вересня 2016 року, спрямована на глибоке вивчення Бенну. У жовтні 2020 року місія успішно торкнулася поверхні астероїда, зібрала зразок і відлетіла від його поверхні. Очікується, що цей зразок дасть вирішальне розуміння Сонячної системи та змінить наше розуміння її походження.

Астрофізик Хакім Олуєсі в розмові з ABC News підкреслив важливість місії OSIRIS-REx, заявивши, що вона розкриє важливу інформацію про ранню Сонячну систему. Він також згадав про можливість знайти біологічні молекули або молекули-попередники життя в зібраних зразках.

Як повідомляє ABC News, якби астероїд Бенну зіткнувся із Землею, удар вивільнив би приблизно 1,200 мегатонн енергії, що в 24 рази перевищує потужність найпотужнішої штучної ядерної зброї.

Підсумовуючи, попередження NASA про потенційне зіткнення астероїда Бенну з Землею привертають увагу до важливості поточних наукових місій, таких як OSIRIS-REx, які мають на меті поглибити наше розуміння цих небесних об’єктів і оцінити потенційні ризики, які вони можуть становити для нашої планети.

джерела:

– дослідження ScienceDirect

– ABC News