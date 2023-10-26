Нове дослідження показує, що на Марсі колись були придатні для життя річки

Дослідники з Університету штату Пенсільванія провели новий аналіз даних марсохода NASA Curiosity, виявивши, що багато кратерів на Марсі колись могли бути населеними річками. У дослідженні під керівництвом Бенджаміна Карденаса, доцента кафедри геофізичних наук Пенсільванського університету, використовувалися числові моделі для моделювання ерозії на Марсі протягом тривалих періодів часу. Вони виявили, що звичайні кратерні утворення, відомі як рельєф у формі лави та носа, ймовірно, є залишками древніх русел річок.

Це відкриття кидає виклик попереднім дослідженням, які визначали річкові хребти як можливі індикатори стародавніх річкових відкладень на Марсі. Аналіз команди показує, що в інших частинах планети можуть бути невідкриті річкові родовища. Карденас і його команда вважають, що більша частина марсіанських осадових відкладень могла бути побудована річками під час придатного для життя періоду в історії Марса.

Щоб створити свою комп’ютерну модель, дослідники використали 25-річні скани стратиграфії Землі, зібрані нафтовими компаніями з-під дна Мексиканської затоки. Ці сканування дали ідеальне порівняння з геологічними особливостями Марса. Коли команда запустила моделювання, вони спостерігали ерозійні марсіанські ландшафти, які утворювали топографічні лави та носи, подібні до форм рельєфу, які спостерігав марсохід Curiosity в кратері Гейл.

Наслідки цього дослідження значні, оскільки воно свідчить про те, що на Марсі могло бути набагато більше річок, ніж вважалося раніше. Це малює більш оптимістичний погляд на давнє життя на Марсі, вказуючи на те, що колись на планеті могли бути належні умови для існування життя.

Потрібні подальші дослідження, щоб дослідити масштаби потенційних річкових відкладень на Марсі та отримати глибше розуміння геологічної історії планети. Результати цього дослідження відкривають нові можливості для майбутніх місій і розслідувань, щоб виявити докази минулого життя на Червоній планеті.

Часті питання (FAQ)

1. Що показав новий аналіз даних марсохода NASA Curiosity про Марс?

Новий аналіз припускає, що багато кратерів на Марсі колись могли бути придатними для життя річками, на що вказує наявність звичайних кратерних утворень, які називаються формами рельєфу «уступ і ніс».

2. Чим цей висновок відрізняється від попередніх досліджень?

Попередні дослідження визначили річкові хребти як можливі індикатори стародавніх річкових відкладень на Марсі. Однак новий аналіз ставить під сумнів цю точку зору і припускає, що в інших частинах планети можуть бути невідкриті річкові родовища.

3. Який метод використовували дослідники для вивчення Марса?

Дослідники використовували числові моделі для моделювання ерозії на Марсі протягом тривалих періодів часу. Вони також порівняли геологічні особливості Марса з 25-річними сканами стратиграфії Землі, зібраними з-під морського дна Мексиканської затоки.

4. Які наслідки цього дослідження?

Дослідження припускає, що на Марсі могло бути набагато більше річок, ніж вважалося раніше, що могло створити більш сприятливі умови для стародавнього життя. Це відкриває нові можливості для майбутніх місій і досліджень, щоб виявити докази минулого життя на Марсі.