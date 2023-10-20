Робимо кроки до самоокупності космічних місій: вирощування їжі в космосі

NASA постійно працює над розробкою місій на Місяць і Марс, але одна проблема, з якою вони стикаються, полягає в тому, як забезпечити членів екіпажу їжею під час їх тривалого перебування в космосі. Зараз астронавти на Міжнародній космічній станції покладаються на розфасовану їжу, яка потребує регулярних поповнень і може не забезпечити оптимальне харчування. Щоб вирішити цю проблему, дослідники досліджують можливість вирощування їжі під час місій.

Першим кроком у цьому дослідженні є визначення правильних рослин для тестування. У 2015 році NASA ініціювало проект під назвою «Growing Beyond Earth» у співпраці з ботанічним садом Ферчайлд у Маямі. Ця програма включає в себе сотні класів середніх і старших класів природничих наук у Сполучених Штатах, які вирощують різне насіння в середовищі існування, схожому на умови космічної станції. Насіння, яке процвітає в цих класах, потім переноситься в камеру Космічного центру Кеннеді NASA для подальшого тестування. Якщо вони продовжуватимуть добре рости в цьому середовищі мікрогравітації, їх відправляють на космічну станцію для подальшої оцінки.

На додаток до вибору рослин, NASA випробовує об’єкти, які можуть розмістити мікрогравітаційні сади. Одним із таких об’єктів є Vegetable Production System, також відома як Veggie. Це проста і малопотужна камера, здатна вмістити до шести рослин. Насіння вирощують у маленьких тканинних «подушках», які члени екіпажу доглядають і поливають вручну, подібно до догляду за садом на Землі. Ці сади в космосі допомагають дослідникам зрозуміти, як рослини ростуть і адаптуються в умовах мікрогравітації, а також яких заходів необхідно вжити, щоб забезпечити їхнє здоров’я та продуктивність.

Розробляючи технологію та методи вирощування їжі в космосі, NASA прагне зменшити залежність від регулярних місій поповнення запасів і забезпечити астронавтів свіжою, поживною їжею протягом тривалого часу. Це дослідження не тільки принесе користь майбутнім місіям на Місяць і Марс, але також має наслідки для сталого сільського господарства тут, на Землі.

Джерела: PHYS