Нове дослідження проливає світло на білки імунної системи

Нещодавнє дослідження, проведене Bridge Institute при Центрі конвергентної біонауки Майкельсона USC у співпраці з міжнародними командами з Індії, Австралії та Швейцарії, дозволило зрозуміти заплутаний танець захисту нашого організму від шкідливих загарбників. Дослідження було зосереджено на певних білках імунної системи, які відіграють ключову роль у нашій імунній відповіді, зокрема при таких захворюваннях, як COVID-19, ревматоїдний артрит, нейродегенеративні захворювання та рак.

В основі нашої імунної відповіді лежить каскад комплементу, серія подій, що запускаються, коли виявляються потенційні загрози. Цей процес генерує білкові месенджери, відомі як C3a і C5a, які активують специфічні рецептори на клітинах, ініціюючи каскад внутрішніх сигналів. Однак точні механізми цих рецепторів, особливо C5aR1, довго залишалися загадкою.

Використовуючи передову техніку кріоелектронної мікроскопії (кріо-ЕМ), дослідники змогли отримати детальні зображення цих рецепторів у дії. Ці зображення показали взаємодію між рецепторами та молекулами, а також зміни форми та передачу сигналів усередині клітини після активації.

За словами Корнеліуса Гаті, провідного автора дослідження та доцента Дорнсайфського коледжу літератури, мистецтв і наук Корнеліуса Гаті, результати цього дослідження дають суттєве та повне уявлення про важливу сім’ю рецепторів в імунній системі. Дослідження відкриває потенційні шляхи для розробки ліків, націлених на ці рецептори, для лікування різних захворювань.

Це дослідження, опубліковане в журналі Cell, сприяє нашому розумінню складності нашої імунної системи та закладає основу для майбутніх досліджень, спрямованих на використання сили природного захисту нашого організму.

джерела:

– Оригінальна стаття: «Нове дослідження Bridge Institute пропонує розуміння білків імунної системи» (USC News)

– Автори дослідження: Корнеліус Гаті, Раві Ядав, Хтет Хант, Маніш Ядав, Джаганнатх Махарана, Ширша Саха, Парішміта Сарма, Чахат Соні, Вінай Сінгх, Саянтан Саха, Манісанкар Гангулі, Саманвіта Махапатра, Судха Мішра, Раманудж Банерджі, Арун Шукла, Ксарія Лі, Трент Вудрафф, Мохамед Чамі