Нове дослідження, опубліковане в Current Biology, показує, що стародавні предки крокодилів, відомі як крокодиломорфи, росли повільніше порівняно з іншими великими рептиліями, такими як динозаври. Дослідники вивчили внутрішню структуру викопних кісток крокодиломорфів віком 200 мільйонів років, знайдених у Південній Африці, і виявили, що швидкість їх росту була подібною до швидкості їх сучасних нащадків. Це ставить під сумнів існуючу думку про те, що повільний ріст живих крокодилів є результатом їх осілого, напівводного способу життя.

Дослідження також вивчало скам’янілості нещодавно виявленого предка гігантського крокодила, який жив 210 мільйонів років тому. Ці скам'янілості були знайдені в селі Кемега, Південна Африка. Вивчаючи характеристики цих стародавніх кісток, такі як річний ріст і кісткову тканину, дослідники визначили, що новий вид ріс повільніше, ніж інші великі рептилії того часу. Вони також виявили, що ця стратегія повільного росту зберігалася протягом усієї еволюції крокодиломорфів, причому більш пізні види сповільнювали зростання ще більше.

Цікаво, що дослідники припускають, що стратегія повільного росту зіграла значну роль у виживанні крокодиломорфів під час масового вимирання в кінці тріасового періоду. У той час як вважається, що динозаври пережили вимирання завдяки швидкому росту, повільніше зростаючі крокодиломорфи зуміли вижити та процвітати після цієї події. Ця різка різниця в стратегіях росту зрештою призвела до розходження крокодилів і птахів, їхніх найближчих живих родичів.

Ці знахідки дають змогу зрозуміти еволюційну історію крокодилів і проливають світло на фактори, які сформували темпи їх росту. Подальші дослідження в цій галузі сприятимуть нашому розумінню того, як різні види адаптуються та розвиваються з часом.

джерело:

– «Походження повільного росту на стебловій лінії крокодилів», опубліковане в Current Biology.

– Університет Вітса

(цитата зі статті: «Предки крокодилів старіли повільно», взято з https://phys.org/news/2023-09-crocodilians-ancestors-grew-slowly.html)