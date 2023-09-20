Нові типи надпровідників створюють один атом за один раз

Дослідники з Цюріхського університету зробили значний прорив у галузі надпровідності, розташувавши атоми по одному. Цей прорив має потенціал для революції в розробці матеріалів і розвитку квантових обчислювальних технологій.

Традиційно природна топологія атомів ускладнювала створення нових фізичних ефектів. Проте вчені Цюріхського університету успішно розробили надпровідники, розмістивши атоми окремо, що призвело до створення нових станів матерії.

Майбутнє електроніки залежить від відкриття унікальних матеріалів, і цей прорив пропонує багатообіцяючий потенціал для інновацій. Подолавши обмеження природних матеріалів, дослідники проклали шлях до нових станів матерії в електроніці та комп’ютерних технологіях майбутнього.

Відкриття нових матеріалів має вирішальне значення для розробки комп’ютерів майбутнього. Цей прорив може мати значні наслідки для дизайну та функціональності комп’ютерів. Від класичної електроніки до нейроморфних обчислень і квантових комп’ютерів, пошук нових фізичних ефектів є рушійною силою цих досягнень.

У своєму дослідженні, опублікованому в Nature Physics, дослідники з Цюріхського університету у співпраці з фізиками з Інституту мікроструктурної фізики імені Макса Планка в Німеччині представили новий підхід до надпровідності. Вони створювали необхідні матеріали атом за атомом.

Надпровідники особливо цікаві через нульовий електричний опір при низьких температурах. Вони використовуються в багатьох квантових комп’ютерах за виняткову взаємодію з магнітними полями. Однак лише невелика кількість надпровідних станів була переконливо продемонстрована в матеріалах. Завдяки цьому прориву дослідники змогли створити два нових типи надпровідності.

Цей прорив не тільки підтверджує теоретичні прогнози фізиків, але й відкриває можливості для дослідження нових станів матерії та їх застосування в майбутніх квантових комп’ютерах.

Довідка: «Двовимірні ґратки Шиба як можлива платформа для кристалічної топологічної надпровідності» Мартіна О. Солдіні, Фелікс Кюстер, Гленн Вагнер, Сувік Дас, Амаль Алдаравше, Ронні Томале, Самір Луніс, Стюарт С. П. Паркін, Паоло Сессі та Тітус Нойперт , Nature Physics, 10 липня 2023 р.

джерела:

– Nature Physics: рецензований науковий журнал про фізику, опублікований Nature Research. Він містить статті, листи, огляди, основні моменти досліджень, новини та погляди, коментарі, рецензії на книги та листування.