Місія NASA Dawn виявила складну органіку на Церері

Місія NASA Dawn зробила захоплююче відкриття на Церері, найбільшому об’єкті в поясі астероїдів. На цій карликовій планеті були знайдені складні органічні молекули, що викликає питання про їх походження та про те, що це означає для потенційної придатності для життя Церери.

Походження цієї складної органіки досі залишається предметом дискусій. Деякі вважають, що вони могли бути доставлені на Цереру кометою або іншим багатим органікою імпактором, а інші припускають, що вони могли утворитися на самій карликовій планеті в присутності солоної води. Незалежно від їх походження, ці молекули постраждали від численних ударів, які пошкодили поверхню Церери.

Нове дослідження, представлене на зустрічі Геологічного товариства Америки GSA Connects 2023, пролило світло на те, як ці впливи вплинули на органіку Церери та що це означає для визначення їх походження та оцінки придатності для життя карликової планети.

Дослідження під керівництвом планетолога Теріка Дейлі з Лабораторії прикладної фізики Джона Хопкінса показує, що органічні речовини поширені ширше, ніж вважалося раніше, і, здається, стійкі до впливу умов, схожих на Цереру. Це свідчить про те, що присутність органіки на Церері може бути більш поширеною та пережити бурхливу історію карликової планети.

Щоб краще зрозуміти наслідки впливу на органіку Церери, дослідницька група провела серію експериментів на полігоні NASA Ames Vertical Gun Range. Ці експерименти відтворили умови зіткнення, типові для Церери, що дозволило провести пряме порівняння з даними, зібраними космічним кораблем Dawn.

Крім того, команда використала нову техніку аналізу даних, яка об’єднала дані з камери Dawn і спектрометра зображення. Це дозволило їм більш детально вивчити органіку та отримати уявлення про її походження.

Загалом, це дослідження сприяє нашому розумінню присутності складних органічних речовин на Церері та їхньої стійкості перед ударами. Подальше дослідження цієї карликової планети планується в майбутньому з надією знайти більше підказок про її придатність для життя та потенціал для життя за межами Землі.

джерела:

– NASA (Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору): https://www.nasa.gov/