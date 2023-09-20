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Дослідження виявило потенційний молекулярний зв’язок між COVID-19 і когнітивними симптомами

ByГабріель Бота

Вересень 20, 2023
Дослідження виявило потенційний молекулярний зв’язок між COVID-19 і когнітивними симптомами

Дослідження, опубліковане в PNAS Nexus, виявило потенційний молекулярний зв’язок між COVID-19 і когнітивними симптомами, такими як «мозковий туман», які відчувають інфіковані люди.

Помічено, що інфекція COVID-19 може погіршити хворобу Альцгеймера у пацієнтів, які вже мають цю хворобу. Крім того, люди, які заразилися COVID-19, можуть мати підвищений ризик розвитку хвороби Альцгеймера порівняно з тими, хто не був інфікований.

Під керівництвом Крістіни Ді Пріміо та її колег дослідники досліджували вплив інфекції SARS-CoV-2 на розвиток біохімічних змін, пов’язаних із хворобою Альцгеймера. Вони проводили експерименти з використанням культур клітин нейробластоми людини та мишей.

Результати дослідження показали, що коли вірус SARS-CoV-2 інфікує нейронні клітини або мозок мишей, він взаємодіє з асоційованим з мікротрубочками білком під назвою Тау. Відомо, що в осіб із хворобою Альцгеймера тау сплутується й злипається в нейронах. Вірус викликає гіперфосфорилювання тау у специфічних місцях зв'язування, подібне до поведінки білка у пацієнтів з хворобою Альцгеймера.

Гіперфосфорилювання тау збільшує ймовірність утворення агрегатів. Крім того, дослідники спостерігали значне збільшення нерозчинного тау в інфікованих клітинах, що вказує на патологічні зміни білка.

Залишається незрозумілим, чи є ці зміни прямим результатом вірусу чи частиною клітинної захисної реакції, спрямованої на запобігання реплікації вірусу. Необхідні подальші дослідження, щоб повністю зрозуміти наслідки цих висновків.

Відкриття цього потенційного молекулярного зв’язку між COVID-19 і когнітивними симптомами підкреслює складний зв’язок між вірусом і неврологічним здоров’ям. Це відкриває перспективи для майбутніх досліджень з вивчення стратегій запобігання або лікування когнітивних порушень у пацієнтів з COVID-19.

джерела:
Крістіна Ді Пріміо та ін. Інфекція коронавірусом 2 при важкому гострому респіраторному синдромі призводить до патологічної сигнатури Tau в нейронах, PNAS Nexus (2023).

By Габріель Бота

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