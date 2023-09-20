Поява «Наджмонавтів»: арабські дослідники, які залишають свій слід у космосі

Арабський світ отримує визнання у глобальній космічній гонці, а такі астронавти, як Султан Аль Неяді з ОАЕ та Раяна Барнаві з Саудівської Аравії, творять історію. Натхненні російськими космонавтами та тайконавтами Китаю, зростає імпульс для ідентифікації цих арабських дослідників космосу як «наймонавтів».

Термін «наймонавт» був введений космічним експертом Лізою Ла Бонте та вченим з ОАЕ доктором Медждом Алсарі. Воно поєднує в собі арабське слово «наджм», що означає зірка, і грецьке слово «наут», що означає моряк. У 2020 році La Bonte і Alsari запустили веб-сайт, присвячений просуванню арабських космічних місій і наданню особливої ​​​​ідентичності дослідникам космосу з регіону.

Хоча термін «наймонавт» не був офіційно прийнятий жодною космічною організацією, він набирає популярності в ЗМІ. The Guardian, британська газета, використала цей термін в інтерв’ю з доктором Аль Неяді, вказуючи на його зростаюче визнання.

Космонавтами прийнято називати тих, хто літає в космос. Термін «астро» означає зірка, і вважається, що він був натхненний терміном «аеронавт», який використовувався для повітроплавців у 18 столітті. Космічні дослідники ОАЕ та Саудівської Аравії називаються астронавтами їхніми відповідними космічними агентствами. Подібним чином США, Канада, Європа та Японія також використовують термін «астронавт» для своїх космічних мандрівників.

Росія називає своїх космонавтів космонавтами, а Китай – тайконавтами. Префікс «тайконг» в перекладі з китайської означає космос. Індія також стає сильним гравцем у дослідженні космосу, плануючи відправити своїх перших астронавтів, можливо, відомих як віоманавти, у найближчі роки.

Досягнення арабських дослідників, таких як Аль-Неяді та Барнаві, підкреслюють зростаючу популярність арабського світу в галузі дослідження космосу. Оскільки все більше арабських країн планують відправляти своїх громадян у космос, термін «наймонавти» може стати більш прийнятним, визнаючи культурний і технологічний внесок арабських авантюристів у космос.

Визначення:

– «Наджмонавт»: введений термін для ідентифікації арабських дослідників космосу. Поєднує арабське слово «наджм» (зірка) і грецьке слово «наут» (моряк).

– «Астронавт»: термін, який зазвичай використовується для опису тих, хто подорожує в космос. Походить від префікса «астро», що означає зірка.

– «Космонавт»: термін, який використовується в Росії для позначення космонавтів.

– «Тайконавт»: термін, який використовується в Китаї для позначення астронавтів. Походить від префікса «тайконг», що означає простір.

– «Vyomanaut»: термін, як повідомляється, використовується в Індії для позначення астронавтів, хоча його публічне використання неясно.

джерела:

– The Guardian (інтерв’ю з доктором Аль Неяді)

– Додаткові дослідження та інформація