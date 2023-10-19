Дослідження Нептуна: нова пропозиція щодо місії на найдальшу планету

Планетологів давно захоплює Нептун, найвіддаленіша планета в нашій Сонячній системі, але через його надзвичайну відстань відправка космічного корабля на орбіту Нептуна або посадка на неї виявилася серйозною проблемою. Проте група дослідників висунула радикально нову ідею для майбутньої місії до Нептуна, яка передбачає використання тонкої атмосфери Тритона, найбільшого супутника Нептуна.

У недавній статті дослідники підкреслили успішне завершення випробувань НАСА надувного уповільнювача (LOFTID) на низькій навколоземній орбіті в 2022 році. Вони запропонували використовувати апарат, подібний до LOFTID, який називається аерооболонкою, для сповільнення космічного корабля під час його наближення. Тритон. Незважаючи на те, що тиск повітря в атмосфері Тритона становить менше ніж 1/70,000 XNUMX атмосфери Землі, дослідники виявили, що вона все ще може забезпечити достатнє уповільнення, щоб дозволити космічному кораблю вийти на захоплену орбіту навколо Нептуна.

Щоб досягти цього, орбітальний апарат повинен опуститися на висоту 6 миль (10 кілометрів) над поверхнею Тритона. На відміну від інших ідей місії, у Тритона відсутність значних гірських хребтів зменшує ризик катастрофічного зіткнення. Дослідники підрахували, що використовуючи техніку аероплану, місію до Нептуна можна було б завершити всього за 15 років, що значно менше, ніж поточні концепції місії.

Крім того, ця запропонована місія дасть можливість вивчити Тритон, який вважається одним із найбільш дивних об’єктів у Сонячній системі. Вважається, що Тритон є захопленим об’єктом поясу Койпера, якщо побачити Тритон зблизька всього за кілька кілометрів над його поверхнею, можна отримати цінні наукові висновки.

Хоча місія повернення до Нептуна представляє численні проблеми через величезну відстань, ця інноваційна пропозиція пропонує багатообіцяюче рішення. Використовуючи атмосферу Тритона, вчені змогли подолати деякі перешкоди, пов’язані з досягненням і обертанням навколо загадкової планети. Щоб втілити цю пропозицію в реальність, знадобляться подальші дослідження та технологічний прогрес.

Визначення:

1. LOFTID – Польотні випробування надувного уповільнювача на низькій навколоземній орбіті, програма НАСА, призначена для розробки надувного щита для захисту космічного корабля під час спуску в атмосферу.

2. Аерооболонка – захисна оболонка або екран, який використовується під час входу в атмосферу для зменшення швидкості космічного корабля та захисту його від сильного тепла.

3. Пояс Койпера – область Сонячної системи за межами Нептуна, що містить численні невеликі крижані тіла та вважається залишком ранньої Сонячної системи.

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