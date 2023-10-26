Нові інструменти для астронавтів: вивчення викликів та інновацій, пов’язаних із виходом у відкритий космос

У середу, 25 жовтня, двоє сміливих космонавтів вирушили у відкритий космос за межами Міжнародної космічної станції (МКС), зіткнувшись із захоплюючим витоком охолоджуючої рідини, який спостерігався на початку місяця. Олег Кононенко та Микола Чуб, обидва з російського космічного агентства «Роскосмос», з нетерпінням вирушили у свою позакорабельну діяльність (EVA) з місією задокументувати та ізолювати витік охолоджуючої рідини з радіатора.

Під час виходу у відкритий космос Кононенко уважно спостерігав за накопиченням аміаку, який утворював зростаючу «краплю» або «краплю». Цей унікальний вид призвів до забруднення одного з його прив’язків, який довелося закріпити в сумці та залишити поза межами космічної станції. Космонавти, готові до будь-яких потенційних зіткнень з токсичним охолоджувачем, старанно почистили свої скафандри та інструменти, щоб переконатися, що аміак не потрапив назад усередину станції.

Під час документування радіатора Кононенко виявив дивовижне видовище: численні однорідні отвори на поверхні панелей. Заінтригований, він зв’язався по радіо з диспетчерами польотів у московському відділі управління польотами, описавши їх як «дуже рівні краї, наче їх просвердлили». Хаотичний розподіл цих дірок додає загадковості навколо цього інциденту.

Вважається, що залишковий аміак, який витік, коли клапани були закриті, сприяв утворенню «ляпи». Російські інженери ретельно проаналізують зібрані космонавтами дані, щоб визначити причину витоку і розробити рішення для майбутнього обслуговування радіатора.

Крім того, під час цього виходу у відкритий космос Кононенко та Чуб успішно встановили систему зв’язку синтетичної радіолокації на багатоцільовому лабораторному модулі «Наука». Ця нова система відіграватиме вирішальну роль у моніторингу навколишнього середовища Землі. Вони також випустили невеликий наносупутник у формі куба, призначений для тестування технології сонячних вітрил. Хоча сонячні крила не розтягнулися, як планувалося, місія успішно випробувала механізм розгортання.

Цей захоплюючий вихід у відкритий космос, який тривав 7 годин і 41 хвилину, завершився закриттям люка шлюзу модуля «Пойск». Загалом це був перший вихід у відкритий космос для Чуба та вражаючий шостий для Кононенка, завдяки чому його загальний час виходу у відкритий космос склав вражаючі 41 годину 43 хвилини.

Питання та відповіді:

З: Якою була мета виходу у відкритий космос?

Відповідь: Метою виходу у відкритий космос було задокументувати та ізолювати витік теплоносія із зовнішнього радіатора на МКС.

З: Що спостерігали космонавти під час виходу у відкритий космос?

A: Вони спостерігали зростаючу «краплю» або «краплю» охолоджуючої рідини, а також численні однорідні отвори на поверхні радіатора.

З: Як будуть використовуватися зібрані дані?

A: Російські інженери проаналізують дані, щоб визначити причину витоку та розроблять рішення для майбутнього обслуговування радіаторів.

З: Які ще завдання виконувалися під час виходу у відкритий космос?

Відповідь: Космонавти встановили синтетичну радіолокаційну систему зв’язку та випустили наносупутник для випробування технології сонячних вітрил.

З: Як довго тривав вихід у відкритий космос?

Відповідь: Вихід у відкритий космос тривав 7 годин 41 хвилину.

Джерела: NASA TV, Федеральне космічне агентство Росії (Роскосмос)