Нещасний випадок під час виходу у відкритий космос: забруднений прив'язний шнур вдарив у козирок космонавта

Під час нещодавнього виходу у відкритий космос за межами Міжнародної космічної станції (МКС) забруднений трос потрапив у козирок космонавта, що спричинило непередбачений інцидент. У відкритому космосі, який транслювався на телеканалі NASA TV, взяла участь пара космонавтів Олег Кононенко та Микола Чуб. Хоча їхні завдання включали різні цілі, основним моментом місії було дослідження витоку радіатора на модулі «Наука», який стався на початку місяця.

Огляд місця витоку теплоносія виявилося складним завданням, оскільки космонавти спочатку не виявили ознак витоку вздовж з’єднувальних ліній. Однак при детальнішому огляді виявили сліди біля стиків панелі радіатора. Далі під час виходу у відкритий космос спостерігалася значна пляма охолоджуючої рідини на лінії в одному з з’єднань радіатора. Космонавти спробували прибрати безлад рушниками, але виявилося, що їм цього недостатньо.

На жаль, один кінець троса просочився теплоносієм і торкнувся візора космонавта. Цей інцидент змусив пару залишити територію та приступити до інших завдань, які пішли не за планом. Розгортання наносупутника для тестування технології сонячних вітрил не вдалось, і була встановлена ​​система зв’язку з синтетичним радаром, але виникла проблема з однією з панелей.

Після виходу у відкритий космос космонавти перевірили свої скафандри на забруднення та виконали звичайні процедури дезактивації. Щоб забезпечити безпеку екіпажу, на МКС будуть використані додаткові системи фільтрації для видалення будь-яких залишків охолоджувальної рідини з повітря.

Витік спочатку виявили камери на МКС, і екіпаж підтвердив це, візуально оглянувши резервний радіатор на модулі «Наука». Радіатор був доставлений у 2010 році під час однієї з останніх місій космічного човника, але був встановлений лише під час російського виходу у відкритий космос цього року.

Наступні кроки щодо усунення витоку ще мають бути визначені керівниками місії. Зрозуміло, що і Кононенко, і Чуб успішно виявили та ізолювали витік, але обсяг необхідної подальшої роботи залишається невизначеним. На щастя, первинний контур теплоносія залишається неушкодженим, що забезпечує безпеку екіпажу під час цього непередбаченого інциденту.

Питання та відповіді:

З: Як стався інцидент під час виходу у відкритий космос?

В: Трос космонавта, просочений охолоджуючою рідиною, випадково зачепив козирок одного з космонавтів.

З: Які завдання виконували космонавти під час виходу у відкритий космос?

В: Основним завданням було дослідити та усунути витік теплоносія з радіатора на модулі «Наука». Вони також спробували розгорнути наносупутник для тестування сонячних вітрил і встановити синтетичну радіолокаційну систему зв’язку.

З: Чи була якась небезпека для екіпажу?

A: Первинний контур теплоносія залишився непошкодженим, і екіпаж не перебував у безпосередній небезпеці. Дотримувались протоколів безпеки, щоб зменшити будь-які потенційні ризики, пов’язані з витоком теплоносія.